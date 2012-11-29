Irak'ta bombalı saldırılar: 20 ölü, 47 yaralı

Irak'ın değişik yerlerinde bu sabah düzenlenen bombalı saldırılarda ölenlerin sayısı 20'ye yaralı sayısı da 47'ye yükseldiği bildirildi.

Bağdat'ın 100 kilometre güneyindeki Hille şehrinin merkezinde bulunan Babu'l-Meşhed semtindeki Babil Ticaret Odası önünde yere yerleştirilen 2 bombayla saldırı düzenlendi. Hille polisinden yapılan açıklamada, 13 kişinin öldüğü ve 27 kişinin yaralandığı belirtildi.

Bu arada, Kerbela şehrinde park halindeki bomba yüklü bir araçla bu sabah düzenlenen saldırıda 2 kişi ölürken, 20 kişi de yaralandı.

Musul şehrinin doğusunda bomba yüklü bir aracın patlaması sonucu 4 kişi öldü. Ölenler arasında polis memurlarının da bulunduğu bildirildi.

Bağdat'ın 70 kilometre batısındaki Felluce şehrinde bir intihar saldırganının bomba yüklü yelek giyerek gerçekleştirdiği saldırıda ise ölen ve yaralananların olduğu belirtilirken, sayı verilmedi.