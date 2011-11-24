-Irak'ta bombalı saldırılar: 11 ölü, 72 yaralı BAĞDAT (A.A) - 24.11.2011 - Irak'ın güneyinde yer alan Basra şehrinde düzenlenen 3 bombalı saldırıda 11 kişinin öldüğü ve 72 kişinin yaralandığı bildirildi. Irak polisinden bir yetkili, Basra şehrinin kuzeyindeki şehrin en büyük pazaryerinde düzenlenen 3 bombalı saldırıda ilk belirlemelere göre 11 kişinin öldüğünü ve 72 kişinin yaralandığını söyledi. Yetkili, akşam üzeri düzenlenen ilk saldırıdan hemen sonra yaralıları kurtarmak için güvenlik güçleri ile halkın olay yerine toplandığını, bu sırada park edilmiş bomba yüklü motosikletin patladığını belirtti. Kısa süre sonra bölgeye yerleştirilmiş üçüncü bombanın da infilak ettiği bildirildi. Basra'daki sağlık yetkilileri, tuğgeneral rütbesindeki bir subayın da aralarında bulunduğu çok sayıda güvenlik mensubu ve sivilin hayatını kaybettiğini söyledi. Bazı yaralıların durumunun ağır olması sebebiyle ölü sayısının artmasından endişe ediliyor.