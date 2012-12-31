T24 LogoT24 Logo
Dünya

Irak'ta bombalı saldırılar: 11 ölü

Irak'ta şiddet olayları zirve yaptığı 2006 ve 2007 yıllarına göre düşüş sergilese de sona ermiş değil.

31 Aralık 2012 18:01

Irak'ta düzenlenen bir dizi bombalı saldırıda en az 11 kişinin öldüğü 40'tan fazla kişinin de yaralandığı bildiriliyor.

Saldırıların en şiddetlisi başkent Bağdat'ın güneyindeki Mussayib kentinde gerçekleşti.

Mussayib'de 7  kişi ölürken, güneydeki Hilla kentinde düzenlenen bombalı saldırıda ise 2 kişi hayatını kaybetti.

Irak'ta şiddet olayları zirve yaptığı 2006 ve 2007 yıllarına göre düşüş sergilese de sona ermiş değil. Kuzeydeki Kerkük kentindeki eş güdümlü saldırıların hedefinde ise güvenlik güçleri vardı. Saldırılardan birinde, iki polis memuru ölürken, dört sivil de yaralandı.

Kent, Irak hükümeti ile Kürdistan Bölgesel Yönetimi arasında gerilime de neden olmuştu.

Doğudaki Diyala kentinde ise, bir Şii yürüyüşüne düzenlenen saldırıda en az 10 kişinin yaralandığı bildiriliyor.

Son saldırılar, Şii Müslümanların dini takviminde önemli bir tarih olan Erbain törenlerinin öncesinde gerçekleşti.

Şii hacılar, sıklıkla aşırılık yanlısı Sünni grupların hedefi oluyor.

Şiddet olayları, Irak merkezi hükümetinin bir dizi sorunla karşı karşıya olduğu bir döneme de denk geliyor.

Merkezi hükümetin önünde, Batı Irak'taki protesto hareketi ve Kuzey'deki Kürt bölgesi ile petrol konusundaki anlaşmazlıklar duruyor. (BBC Türkçe)

ETİKETLER

ırakbombalı saldırısaldırıbağdatırak hükümeti

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Fatih'te kimliği belirlenemeyen bir kişi, kaldırımda donarak hayatını kaybetti ...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

ABD İran’ın önemli komutanını öldürdü, dünya alarmda...

İran: Süleymani'yi öldürenlerden sert bir şekilde intikam alınacak...

Mahfi Eğilmez yazdı: Türkiye ekonomisinin son 17 yılı...

Süleymani'nin öldürülmesi ABD'de kaygı yarattı: Trump kibrit kutusuna dinamit attı...

2019 yıllık enflasyon oranı açıklandı: 11,84...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24