Irak'ta bombalı saldırılar: 11 ölü

Irak'ta düzenlenen bir dizi bombalı saldırıda en az 11 kişinin öldüğü 40'tan fazla kişinin de yaralandığı bildiriliyor.

Saldırıların en şiddetlisi başkent Bağdat'ın güneyindeki Mussayib kentinde gerçekleşti.

Mussayib'de 7 kişi ölürken, güneydeki Hilla kentinde düzenlenen bombalı saldırıda ise 2 kişi hayatını kaybetti.

Irak'ta şiddet olayları zirve yaptığı 2006 ve 2007 yıllarına göre düşüş sergilese de sona ermiş değil. Kuzeydeki Kerkük kentindeki eş güdümlü saldırıların hedefinde ise güvenlik güçleri vardı. Saldırılardan birinde, iki polis memuru ölürken, dört sivil de yaralandı.

Kent, Irak hükümeti ile Kürdistan Bölgesel Yönetimi arasında gerilime de neden olmuştu.

Doğudaki Diyala kentinde ise, bir Şii yürüyüşüne düzenlenen saldırıda en az 10 kişinin yaralandığı bildiriliyor.

Son saldırılar, Şii Müslümanların dini takviminde önemli bir tarih olan Erbain törenlerinin öncesinde gerçekleşti.

Şii hacılar, sıklıkla aşırılık yanlısı Sünni grupların hedefi oluyor.

Şiddet olayları, Irak merkezi hükümetinin bir dizi sorunla karşı karşıya olduğu bir döneme de denk geliyor.

Merkezi hükümetin önünde, Batı Irak'taki protesto hareketi ve Kuzey'deki Kürt bölgesi ile petrol konusundaki anlaşmazlıklar duruyor. (BBC Türkçe)