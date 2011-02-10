-IRAK'TA BOMBALI SALDIRI BAĞDAT (A.A) - 10.02.2011 - Irak'ta dini bir etkinlik için Samarra kentine gitmekte olan bir grup Şii hacıyı hedef alan saldırıda 8 kişi hayatını kaybetti. Ölenler arasında kadın ve çocukların da bulunduğunu belirten yetkililer, patlamada en az 43 kişinin de yaralandığı bildirdi. -AFGANİSTAN'DA İNTİHAR SALDIRISI- Afganistan'ın Kunduz vilayetinde düzenlenen intihar saldırısında ise aralarında bir kaymakamın da bulunduğu 3 kişi öldü, 5 kişi yaralandı. Kunduz vilayet sözcüsü Mebobullah Seydi, kendisini iş arayan bir kişi olarak tanıtarak Çarah Darah Kaymakamı Abdulvahid Ömerheyl'in makamına giren intihar eylemcisinin, üstündeki bombayı patlattığını söyledi. Seydi ve ilçe polis şefi Gulam Muhiddin, olayda Ömerheyl'in yanı sıra bir koruma görevlisi ile o sırada büroda bulunan yaşlı bir köylünün hayatını kaybettiğini, 5 kişinin yaralandığını belirtti.