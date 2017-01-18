T24 LogoT24 Logo
Dünya

Irak'ta bombalı saldırı: 7 ölü, 24 yaralı!

Ebu Deşir bölgesinde bir halk pazarı yakınında patlama meydana geldi

18 Ocak 2017 02:04

Irak'ın başkenti Bağdat'ta meydana gelen bombalı saldırıda 7 kişi hayatını kaybetti, 24 kişi yaralandı.

Bağdat Emniyet Müdürlüğünde görevli yüzbaşı Zahir el-Hafaci, Ebu Deşir bölgesinde bir halk pazarı yakınında park halindeki bomba yüklü aracın infilak etmesi sonucu ölenlerin sayısının 7'ye yükseldiğini ifade etti.

Saldırıda 24 kişinin de yaralandığı bilgisini veren Hafaci, patlama sonucu çıkan yangında bölgedeki birçok arabanın yandığını ve çevre binalarda hasar meydana geldiğini kaydetti.

Bağdat'ın Ebu Deşir bölgesinde meydana gelen saldırıda ilk belirlemelere göre 3 kişinin öldüğünü, 12 kişinin yaralandığını bildirilmişti.

Güvenlik zafiyetinin yaşandığı Bağdat, sık sık şiddet olayları ve bombalı saldırılara sahne olurken, Iraklı yetkililer söz konusu saldırıların arkasında terör örgütü DEAŞ ile bağlantılı grupların bulunduğunu belirtiyor.

 

ETİKETLER

ırakbağdatbombalı sadırı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Orhan Pamuk’un kamerasından İstanbul; Nobel ödüllü yazarın yeni kitabının...

Yeni Akit: Muhabirimize kumar masasında yakalanan AK Parti milletvekili Hakkı...

Erdoğan'dan Korgeneral İyidil’e beraat tepkisi: Yargı için çok üzücü bir...

Nakşibendi şeyhi Abdülkerim Çevik öldürüldü...

Berlin'de düzenlenen Libya Konferansı sona erdi; BM gözetiminde silah ambargosu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24