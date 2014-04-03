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Dünya

Irak'ta bombalı saldırı: 5 asker öldü

Irak'ta meydana gelen patlama sonucu 5 asker yaşamını yitirdi

03 Nisan 2014 17:08


Irak'ın kuzeyindeki Selahaddin kentinin Tuzhurmatu ilçesinde meydana gelen patlamada 5 asker hayatını kaybetti.

Tuzhurmatu kaymakamı Şelal Abdül, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Süleymanbeg ile Tuzhurmartu karayolu üzerinde bulunan bir lokantanın yakınında bomba yüklü aracın infilak etmesi sonucu 5 askerin öldüğünü, 12 sivilin yaralandığını belirtti. 

Patlama nedeniyle çevredeki dükkan ve araçlarda hasar meydana geldi.

Olayın sorumluluğunu üstlenen olmazken, güvenlik güçleri, patlamanın meydana geldiği cadde üzerinde geniş güvenlik önlemleri aldı.

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