Irak'ta bombalı saldırı: 5 asker öldü



Irak'ın kuzeyindeki Selahaddin kentinin Tuzhurmatu ilçesinde meydana gelen patlamada 5 asker hayatını kaybetti.

Tuzhurmatu kaymakamı Şelal Abdül, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Süleymanbeg ile Tuzhurmartu karayolu üzerinde bulunan bir lokantanın yakınında bomba yüklü aracın infilak etmesi sonucu 5 askerin öldüğünü, 12 sivilin yaralandığını belirtti.

Patlama nedeniyle çevredeki dükkan ve araçlarda hasar meydana geldi.

Olayın sorumluluğunu üstlenen olmazken, güvenlik güçleri, patlamanın meydana geldiği cadde üzerinde geniş güvenlik önlemleri aldı.