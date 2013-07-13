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Dünya

Irak'ta bombalı saldırı: 36 ölü

Irak'ın Kerkük kentinde bir kıraathanenin hedef alındığı bombalı saldırıda 36 kişi öldü, 30 kişi de yaralandı

13 Temmuz 2013 10:38

Irak'ın Kerkük kentinde bir kıraathaneye düzenlenen bombalı saldırıda, 36 kişinin hayatını kaybettiği, 30 kişinin yaralandığı bildirildi.

Edinilen bilgiye göre, Kerkük'ün güneyindeki Huzeyre Mahallesi'nde bir kıraathaneye yerleştirilen bomba, büyük bir gürültüyle infilak etti.

Patlamada 36 kişi öldü, 30 kişi yaralandı. Yaralılar çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Bölgede yoğun güvenlik önlemi alan polis, olay yerinden görüntü almak isteyen çok sayıda gözeteciyi gözaltına aldı. Polisin gazetecilerin fotoğraf makinesi ve kameralarına el koyduğu öğrenildi.

Irak'ın çeşitli kentlerinde bugün çoğu eş zamanlı düzenlenen bombalı saldırılarda 29 kişi ölmüş, 69 kişi yaralanmıştı.

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