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Dünya

IRAK'TA BOMBALI SALDIRI: 21 ÖLÜ BAĞDAT (A.A)

21 Haziran 2011 12:16

-IRAK'TA BOMBALI SALDIRI: 21 ÖLÜ BAĞDAT (A.A) - 21.06.2011 - Irak'ın Divyaniye kentinde, yerel bir valinin evine düzenlenen bombalı saldırıda en az 21 kişinin öldüğü, 30 kişinin yaralandığı bildirildi. Divaniye konseyi sözcüsü Fadıl Mavat, ''Valinin evinin girişlerinden birine araç içine yerleştirilmiş bombayla yapılan saldırı sonucu, koruma görevlilerinin bulunduğu kontrol noktasında, ilk belirlemelere göre 21 kişi öldü'' dedi. Öte yandan, AFP haber ajansı saldırının iki bombalı araçla yapıldığını ve ölü sayısının 25 olduğunu duyurdu.

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