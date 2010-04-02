Irak'ta bombalı saldırı: 2 ölü 1 yaralı

T24- Irak'ın Diyala vilayetinde düzenlenen bombalı saldırıda 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
Asvat El Irak haber ajansının bir güvenlik kaynağına dayanarak verdiği haberde, düzenekli patlayıcıyla yapılan saldırıda aynı aileden 2 kişinin öldüğü, 1 kişinin yaralandığı belirtildi.
Ajansa açıklamada bulunan güvenlik kaynağı, aileyi taşıyan araç Tebc bölgesinden geçtiği sırada bombanın patlatıldığını, araçta bulunan baba ile oğlunun öldüğünü, aynı araçta seyahat eden anneninse ağır yaralandığını söyledi.