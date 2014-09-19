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Dünya

Irak'ta bombalar patladı: 29 ölü

Başkent Bağdat'ta düzenlenen bombalı saldırılarda 29 kişi öldü, 71 kişi yaralandı

19 Eylül 2014 10:05

Irak'ın başkenti Bağdat'ın farklı bölgelerinde düzenlenen bombalı saldırılarda 29 kişinin hayatını kaybettiği, 71 kişinin yaralandığı bildirildi.

Bağdat'ın güney batısındaki el-Amil Mahallesi'nde bir kafenin yakınına düzenlenen bombalı saldırıda 3 kişi öldü, 11 kişi yaralandı.

Güvenlik kaynakları, Bağdat'ın kuzeyindeki Kazımiye bölgesinde lokantaların ve askeri istihbarat karargahının yakınına patlayıcı yüklü iki araçla saldırı düzenlenmesi ve yine aynı bölgeye havan mermileri düşmesi sonucu 21 kişinin hayatını kaybettiğini, 48 kişinin yaralandığını belirtti.

Bağdat'ın batısındaki Selam Mahallesi bölgesi yakınına patlayıcı yüklü araçla düzenlenen saldırı sonucunda 2 kişinin yaşamını yitirdiğini, 5 kişinin yaralandığını aktaran güvenlik kaynakları, başkentin kuzeyindeki Kıreyat bölgesine havan topu düşmesi sonucunda ise 3 kişinin öldüğünü, 7 kişinin yaralandığını ifade etti.

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