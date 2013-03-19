Irak'ta bomba yüklü araçlarla saldırı: 38 ölü

ABD'nin Irak'ı işgalinin 10. yıldönümü arifesinde Bağdat'ta sabah saatlerinden bu yana 12 ayrı patlama meydana geldi ve 38 kişi hayatını kaybetti.

Bağdat'ta sabah saatlerinden bu yana 12 ayrı patlamanın meydana geldiği ve toplam 38 kişinin öldüğü, en az 106 kişinin de yaralandığı bildirildi.

Sabah saatlerinde Bağdat'ın Bağdad El-Cedide, Meştel, Zafaraniye, Kazimiye semtleri ve Babil iline bağlı İskenderiye ilçesinde park halindeki bomba yüklü araçlarla saldırılar düzenlenmişti.

Patlama yerleri ve ölü sayıları

Bağdat'ın kuzey doğusundaki Şu'la semtindeki sebze halinde park halinde bomba yüklü bir araçla düzenlenen saldırıda 10 kişinin öldüğü ve 20 kişinin yaralandığı bildirildi.



Bağdat'ın doğusundaki Bağdat El-Cedide semtinde gündelik işçilerin beklediği yerin yakınında park halindeki bomba yüklü bir araçla düzenlenen saldırıda 4 kişi öldü, 12 kişi yaralandı.

Bağdat'ın doğusundaki Meştel semtinde park halindeki bomba yüklü aracın bir lokantanın önünde infilak etmesiyle 3 kişi hayatını kaybetti, 9 kişi yaralandı.

Bağdat'ın doğusundaki Zafaraniye semtinde park halindeki bomba yüklü bir araçla düzenlenen iki ayrı saldırıda 3 kişi öldü, 18 kişi yaralandı.

Bağdat'ın kuzey doğusundaki Hüseyniye semtinde bomba yüklü park halindeki bir araçla düzenlenen saldırıda 4 kişi ölürken, 4 kişi de yaralandı.

Kazımiye semtinde park halindeki bomba yüklü bir araçla düzenlenen saldırıda 10 kişinin yaralandığı belirtildi.

Bağdat Polisi, Irak Maliye Bakanlığında çalışan bir memurun arabasının altına yerleştirilen bombanın patlaması sonucu memurun olay yerinde öldüğünü dile getirdi.

Bağdat'ın 90 km güneyindeki Babil ili emniyetinden yapılan açıklamada, Babil iline bağlı İskenderiye ilçesinde park halindeki bomba yüklü bir araçla düzenlenen saldırıda ölü sayısının 4'e ve yaralı sayısının 14'e yükseldiği kaydedildi.

Emniyet yetkilileri, Bağdat'ın merkezinde Karada bölgesindeki Sirvan lokantası yakınında park halinde bomba yüklü bir araçla düzenlenen saldırıda 2'si polis 5 kişinin öldüğünü, 15 kişinin yaralandığını belirtti.

Bağdat'ın doğusundaki Sadr semtinde Muzaffer meydanındaki diğer patlamada ise 2'si polis 4 kişinin öldüğü, 3'ü polis 12 kişinin yaralandığı belirtildi.