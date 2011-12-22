Irak'ta bir günde 13 ayrı saldırı ve 63 ölü!

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İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada 13 ayrı hedefe saldırı düzenlendiği belirtildi. BBC Türkçe'de yer alan haber şöyle:Irak'ta şiddet olaylarında genel anlamda düşüş yaşansa da bu tür saldırılarla sıklıkla karşılaşılıyor.Saldırıların sorumluluğunu henüz üstlenen olmadı.Bununla beraber bölge uzmanları bu tür eş zamanlı saldırı kabiliyetinin ancak El Kaide örgütünde olduğu yorumunu yaptı.Patlamalar, birlik hükümeti içinde ayrılıkların dikkat çekmeye başladığı ve mezhep gerginliklerinin kızıştığı yolunda kaygıların hakim olduğu bir döneme rastlıyor.Irak Başbakanı Nuri el Maliki, dün Kürt yönetimine hakkında tutuklama emri bulunan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Tarık el Haşimi'yitıklayın teslim etmesi çağrısında bulunmuştu.Haşemi hakkında silahlı örgüt kurup suikastlar planlamak suçundan terörle mücadele yasası uyarınca Pazartesi günü tutuklama emri çıkarılmıştı.Tarık el-Haşimi ise suçlamaları uydurma olarak nitelemişti.Ülkenin en üst düzey Sünni siyasetçisi olan Haşimi hakkındaki tutuklama emri Amerikan ordusunun Irak'tan ayrılmasından bir gün sonra çıkarılmıştı.Haşemi şu anda Irak'ın kuzeyinde Kürdistan Bölgesel Yönetimi'nin kontrolündeki bölgede bulunuyor.ABD Başkan Yardımcısı Joseph Biden da, Irak Başbakanı Nuri el Maliki'ye ülkedeki siyasi krizi aşmak için tüm siyasi partilerle işbirliğine gitme çağrısı yaptı.