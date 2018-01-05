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Irak’ta bir asker şehit oldu

Askerin, operasyon sırasında tüfeğinin kazara ateş alması sonucu hayatını kaybettiği kaydedildi

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05 Ocak 2018 23:38

Irak’ın kuzeyinde gerçekleştirlen operasyonda, kendi tüfeğinin kazara ateş alması sonucu bir askerin şehit olduğu belirtildi. 

Türk Silahlı Kuvvetleri’nden yapılan açıklamada, "05 Ocak 2018 tarihinde Irak kuzeyi Kani Rash bölgesinde icra edilen operasyon esnasında kendi tüfeğinin kazaen ateş alması sonucu bir kahraman silah arkadaşımız şehit olmuştur” dendi. TSK açıklaması, şöyle devam etti:

"Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, şehidimizin kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile Yüce Türk milletine başsağlığı ve sabır dileriz."

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IrakTSKşehitKani Rash

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