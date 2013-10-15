Irak'ta bayram kana bulandı

Afganistan’da bir camide bayram namazı sırasında patlama meydana geldi. Irak'ın Kerkük kentinde de bayram namazı çıkışında patlama oldu. Her iki olayda ilk belirlemelere göre, 6 kişi hayatını kaybetti.

Başkent Kabil'in 50 kilometre güneyinde yer alan Logar vilayetindeki bir camide şiddetli patlama oldu.

Kurban Bayramı namazı sırasında meydana gelen patlamanın ardından bölgeye ekipler gönderildi.

Patlamada ilk belirlemelere göre; Vali Arsala Cemal yaşamını yitirdi.

Patlamada başka ölen ve yaralanan olup olmadığı henüz bilinmiyor.

Bayrımın ilk gününün kana bulandı

Bayrımın ilk gününün kana bulandığı diğer bir adres ise Irak’ın Kerkük kenti oldu.

Kudüs Camisi önünde cemaatin bayram namazı çıkışı esnasında şiddetli bir patlama meydana geldi.

Olayda ilk belirlemelere göre; 5 kişi yaşamını yitirdi, 16 kişi de yaralandı.

Patlamanın ardından olay yerine sevk edilen ambulanslar, yaralıları hastaneye taşıdı.