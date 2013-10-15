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Dünya

Irak'ta bayram kana bulandı

Afganistan'daki patlamada ilk belirlemelere göre; Vali Arsala Cemal yaşamını yitirdi

15 Ekim 2013 12:53

 

Afganistan’da bir camide bayram namazı sırasında patlama meydana geldi. Irak'ın Kerkük kentinde de bayram namazı çıkışında patlama oldu. Her iki olayda ilk belirlemelere göre, 6 kişi hayatını kaybetti.

Başkent Kabil'in 50 kilometre güneyinde yer alan Logar vilayetindeki bir camide şiddetli patlama oldu.

Kurban Bayramı namazı sırasında meydana gelen patlamanın ardından bölgeye ekipler gönderildi.

Patlamada ilk belirlemelere göre; Vali Arsala Cemal yaşamını yitirdi.

Patlamada başka ölen ve yaralanan olup olmadığı henüz bilinmiyor.

 

Bayrımın ilk gününün kana bulandı

 

Bayrımın ilk gününün kana bulandığı diğer bir adres ise Irak’ın Kerkük kenti oldu.

Kudüs Camisi önünde cemaatin bayram namazı çıkışı esnasında şiddetli bir patlama meydana geldi.

Olayda ilk belirlemelere göre; 5 kişi yaşamını yitirdi, 16 kişi de yaralandı.

Patlamanın ardından olay yerine sevk edilen ambulanslar, yaralıları hastaneye taşıdı.

 

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