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Dünya

Irak'ta bayram bilançosu: 41 ölü

Irak'taki baskın ve bombalı saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 41'e yükseldi

28 Ekim 2012 17:38

Irak'ta bayram boyunca meydana gelen silahlı baskın ve bombalı saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 41'e yükseldi.
 
Irak'ta bayrama şiddet olaylarının gölgesi düştü. Ülke genelinde silahlı baskın ve bombalı saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 41'e yükseldi.

Son saldırı akşam saatlerinde başkent Bağdat'ta bir Şii mahallesinde düzenlendi. Bomba yüklü iki aracın patlatılması sonucu 23 kişi öldü.

Bağdat'ta erken saatlerde de, bayram dolasıyla kurulan lunaparkın yanında bomba patladı. 4'ü çocuk, 8 kişi öldü. Olayda 24 kişi de yaralandı. Yine Bağdat'ta İranlıları taşıyan bir otobüs bombalı saldırının hedefi oldu. 5 kişi öldü, 9 kişi yaralandı.

Musul'da ise iki Türkmen ailenin evine düzenlenen silahlı baskında 5 kişi yaşamını yitirdi.

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