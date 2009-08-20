Irak'ta bakanlıkları hedef alan saldırı

Irak'ın başkenti Bağdat'ta Dışişleri ve Maliye Bakanlıklarını bakanlıkları hedef alan saldırılarda ölü sayısı 75'e yükseldi.



Saldırılarda Dışişleri ile Maliye bakanlıkları da hedef alındı, özellikle Dışişleri Bakanlığında önemli can kaybı ve hasar meydana geldiği belirtildi.



Sağlık Baklanlığı yetkilileri, bazı yaralıların durumlarının ciddi olmasından dolayı ölü sayısında artış olacağı endişesini dile getirdi.



Saldırılar, Bağdat’ın merkezinde bulunan El Salihiye, Hafız El Kadi, Bab El Muazzam, El Beyya ve Kerrade semtlerinde düzenlendi.



İlki Hafız El Kadi ve ikincisi Yeşil Bölgenin bitişiğindeki Salihiye semtini hedef alan saldırılarda üçüncü hedef Yeşil Bölgenin yanındaki Dışişleri Bakanlığı oldu.



Dışişleri Bakanlığına bomba yüklü araçla yapılan saldırıda çok sayıda ölü ve yaralının olduğu kaydedildi. Olayda yaralananların çoğunun Bakanlık çalışanı olduğu belirtildi. Saldırılardan hemen sonra Irak güvenlik güçleri ve ambulanslar olay yerine hareket etti.