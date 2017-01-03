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Dünya

Irak'ta aynı gün 5. saldırı: en az 7 polis hayatını kaybetti

Bağdat'ta gerçekleşen üç saldırının ardından Samarra kentindeki 2 ayrı polis istasyonuna eş zamanlı saldırı düzenlendi

03 Ocak 2017 02:31

Irak’ın Samarra kentindeki 2 ayrı polis istasyonunun bombalı ve silahlı saldırıya uğradığı belirtildi. Saldırıda en az 7 polisin hayatını kaybettiği kaydedilirken, çatışmaların sürdüğü duyuruldu.

Sputnik'te yer alan habere göre, konuya ilişkin bilgi veren kaynaklar, polis merkezlerine düzenlenen saldırıların ardından çatışmaların devam ettiğini ifade etti.

​El Arabiya, iki intihar bombacısının diğer teröristlerin binaya girmesini sağlamak amacıyla polis merkezlerinin girişinde kendilerini patlattığını aktardı.

Bugün Bağdat'ta yaşan 3 farklı saldırıda da 52 kişi yaşamını yitirmişti. 

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