Irak'ta aynı gün 5. saldırı: en az 7 polis hayatını kaybetti

Irak’ın Samarra kentindeki 2 ayrı polis istasyonunun bombalı ve silahlı saldırıya uğradığı belirtildi. Saldırıda en az 7 polisin hayatını kaybettiği kaydedilirken, çatışmaların sürdüğü duyuruldu.



Sputnik'te yer alan habere göre, konuya ilişkin bilgi veren kaynaklar, polis merkezlerine düzenlenen saldırıların ardından çatışmaların devam ettiğini ifade etti.



​El Arabiya, iki intihar bombacısının diğer teröristlerin binaya girmesini sağlamak amacıyla polis merkezlerinin girişinde kendilerini patlattığını aktardı.

Bugün Bağdat'ta yaşan 3 farklı saldırıda da 52 kişi yaşamını yitirmişti.