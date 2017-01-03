Irak'ta aynı gün 5. saldırı: en az 7 polis hayatını kaybetti

Irak’ın Samarra kentindeki 2 ayrı polis istasyonunun bombalı ve silahlı saldırıya uğradığı belirtildi. Saldırıda en az 7 polisin hayatını kaybettiği kaydedilirken, çatışmaların sürdüğü duyuruldu.
Sputnik'te yer alan habere göre, konuya ilişkin bilgi veren kaynaklar, polis merkezlerine düzenlenen saldırıların ardından çatışmaların devam ettiğini ifade etti.
El Arabiya, iki intihar bombacısının diğer teröristlerin binaya girmesini sağlamak amacıyla polis merkezlerinin girişinde kendilerini patlattığını aktardı.
Bugün Bağdat'ta yaşan 3 farklı saldırıda da 52 kişi yaşamını yitirmişti.