-IRAK'TA AŞURE GÜNÜ GÖZALTISI ANKARA (A.A) - 13.12.2010 - Irak'ın Kerbela kentinde, perşembe günü düzenlenecek olan Aşure gününde şiddet eylemleri yapacakları gerekçesiyle 55 kişi tutuklandı. El Kudüs gazetesinin internet sitesinde yer alan habere göre, Korgeneral Osman Hanimi, "Kerbela'daki Aşure günü etkinliklerini kana bulama isteyen, El Kaide terör örgütü ve El Avda partisine mensup 55 kişiyi istihbari bilgiler doğrultusunda tutukladıklarını" açıkladı. Yakalanan zanlıların suçlarını itiraf ettiklerini belirten Hanimi, güvenlik güçlerinin güvenliği sağlamak için kenti 9 ayrı bölgeye ayırdıklarını ifade etti. Hanimi, "Kente gelen ziyaretçilerin güvenliğini sağlamak için 28 binden fazla asker ve polis görev yapacak" dedi.