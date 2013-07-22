Irak'ta askeri konvoya saldırı: 25 ölü

Irak güne bombalı saldırılarla başladı. Ülkenin kuzeyindeki Musul kentinde düzenlenen bombalı saldırıda 25 kişi öldü.



Askeri konvoya yapılan saldırıda ölenler arasında hem siviller hem de askerler bulunuyor.

Irak'ta hafta sonu meydana gelen saldırılarda da 70'ten fazla kişi yaşamını yitirmişti.



Arap Birliği'nden kınama



Arap Birliği, Irak'taki "bombalı saldırılar ve etnik göçe zorlama operasyonlarını" kınadı.

Arap Birliği Genel Sekreteri Nebil El Arabi tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Irak'ta özellikle Ramazan ayında endişe verici boyuta ulaşan onlarca kişinin öldüğü ya da yaralandığı, fitneye sebep olan çirkin bombalı saldırıları şiddetle kınıyoruz" denildi.

Arap Genel Sekreteri Arabi, Diyala ilindeki bazı köylerde silahlı gruplar tarafından ailelerin zorla evlerinden uzaklaştırıldıkları yönünde haberler aldıklarını belirterek, "mezhepsel göçe zorlama operasyonlarından" duyduğu rahatsızlığı da ifade etti.