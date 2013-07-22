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Dünya

Irak'ta askeri konvoya saldırı: 25 ölü

Irak'ın kuzeyindeki Musul kentinde askeri konvoy hedef alındı. İntihar saldırısında en az 25 kişi öldürüldü. Saldırıda 16 kişi de yaralandı

22 Temmuz 2013 15:05

Irak güne bombalı saldırılarla başladı. Ülkenin kuzeyindeki Musul kentinde düzenlenen bombalı saldırıda 25 kişi öldü.
 
Askeri konvoya yapılan saldırıda ölenler arasında hem siviller hem de askerler bulunuyor.

Irak'ta hafta sonu meydana gelen saldırılarda da 70'ten fazla kişi yaşamını yitirmişti.


Arap Birliği'nden kınama


Arap Birliği, Irak'taki "bombalı saldırılar ve etnik göçe zorlama operasyonlarını" kınadı.

Arap Birliği Genel Sekreteri Nebil El Arabi tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Irak'ta özellikle Ramazan ayında endişe verici boyuta ulaşan onlarca kişinin öldüğü ya da yaralandığı, fitneye sebep olan çirkin bombalı saldırıları şiddetle kınıyoruz" denildi.

Arap Genel Sekreteri Arabi, Diyala ilindeki bazı köylerde silahlı gruplar tarafından ailelerin zorla evlerinden uzaklaştırıldıkları yönünde haberler aldıklarını belirterek, "mezhepsel göçe zorlama operasyonlarından" duyduğu rahatsızlığı da ifade etti.

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