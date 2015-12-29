T24 LogoT24 Logo
Dünya
Deutsche Welle

Irak'ta anti IŞİD seferberliği

Irak Başbakanı El Abadi Ramadi'nin geri alınmasından sonra sıranın IŞİD'i topyekun ülkeden sürmeye geldiğini söyledi.

29 Aralık 2015 10:58


Irak Başbakanı Haydar El Abadi Ramadi kentinin geniş kesimlerinin IŞİD'den geri alınmasının ardından, örgütün 2016'da tamamen Irak topraklarından sürülmüş olacağını söyledi. Abadi pazartesi akşamı televizyondan yaptığı konuşmada, “nasıl 2015 kurtuluş yılı olduysa, 2016'da Irak'taki IŞİD mevcudiyetinin tamamen sona erdirileceği zafer yılı olacaktır”, dedi.

Irak hükümet birlikleri bir hafta önce uluslararası hava desteğinde Bağdat'ın 100 km. kadar batısındaki vilayet merkezine taarruz başlatmış ve pazartesi günü Ramadi kent merkezinin ele geçirildiğini duyurmuştu. 300 bin nüfuslu Ramadi mayıs ayında IŞİD tarafından işgal edilmişti. IŞİD mart ayında da Irak'ın kuzeyindeki Tikrit'ten çekilmek zorunda bırakılmıştı.

IŞİD ile mücadele eden uluslararası koalisyonun liderliğini üstlenen ABD, Ramadi'deki başarısından dolayı Irak silahlı kuvvetlerini kutladı. Dışişleri Bakanı John Kerry Irak kuvvetlerinin büyük cesaret ve kararlılıkla savaştığını ve IŞİD'in bölgeden sürülmesinin Irak güvenlik stratejisinin önemli bir ayağı olduğunu söyledi. Kerry, Ramadi'nin kurtarılışının münferit bir hadise olmayıp IŞİD'in son zamanlarda Irak ve Suriye'nin kuzeyinde uğratıldığı bozgunlarla bağlantısı bulunduğunu belirtti.

İlk haberlerde IŞİD'in Ramadi'deki son mevzii olan şehir merkezinin teröristlerden temizlendiği belirtilmişken kentin yüzde 20'lik bölümünde IŞİD'in direnmeye devam ettiği bildiriliyor.

Ramadi için 50 milyon dolar

Amerikan Dışişleri Bakanı Kerry Irak'a verilen destekle birlikte IŞİD üzerindeki baskının da devam ettirileceğini söyledi. Ramadi ve çevresinde durumu istikrara kavuşturmaya çalıştıklarını belirten Kerry güvenliğin kentin her yerinde sağlanabilmiş olmadığını kaydetti. John Kerry Ramadi'de düzenin yeniden sağlanması için 50 milyon dolar ayrıldığını ve binlerce yerel personelden yararlanılacağını sözlerine ekledi.

IŞİD'e karşı karacı birlik göndermeyi ret eden ABD Başkanı Barack Obama üzerindeki baskı artıyor. Uzmanlarca, Obama'nın stratejisinin doğru olduğunun ancak gözle görülür başarı sağlanabilmesiyle kanıtlanmış olacağı belirtiliyor. Almanya Dışişleri Bakanı Frank-Walter Steinmeier IŞİD'in işgal ettiği Irak topraklarının dörtte birinden çekilmek zorunda bırakıldığını ancak terör rejimini ortadan kaldırma hedefine henüz ulaşılamadığını söyledi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

ETİKETLER

Irak Başbakanı Abadi RamadiIŞİDBaşbakanı Haydar Abadi RamadiIrakIrak IŞİDBağdatRamadiTikritABD RamadiBakanı John Kerry IrakSuriyeIŞİD RamadiDışişleri Bakanı Kerry IrakKerryKerry RamadiABD Başkanı Barack

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Oyuncu Halil Ergün'den Soylu'ya tepki:Yaşamı ve yaşatmayı seçen sanatçıların hedef...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Deve krizi: Her şey Avustralya'ya 24 deve getirilmesiyle başladı...

Sabah yazarından ‘bekârlık’ vergisi önerisi: Çocuk yapma, kedi sev, dizi...

Hakan Şükür ABD'de Uber şoförü oldu ...

Şarkıcı Akon resmi olarak kendi şehrini kurdu; para birimi 'Akoin'...

5 belediye başkanı AKP'ye katıldı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24