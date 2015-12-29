Irak'ta anti IŞİD seferberliği



Irak Başbakanı Haydar El Abadi Ramadi kentinin geniş kesimlerinin IŞİD'den geri alınmasının ardından, örgütün 2016'da tamamen Irak topraklarından sürülmüş olacağını söyledi. Abadi pazartesi akşamı televizyondan yaptığı konuşmada, “nasıl 2015 kurtuluş yılı olduysa, 2016'da Irak'taki IŞİD mevcudiyetinin tamamen sona erdirileceği zafer yılı olacaktır”, dedi.

Irak hükümet birlikleri bir hafta önce uluslararası hava desteğinde Bağdat'ın 100 km. kadar batısındaki vilayet merkezine taarruz başlatmış ve pazartesi günü Ramadi kent merkezinin ele geçirildiğini duyurmuştu. 300 bin nüfuslu Ramadi mayıs ayında IŞİD tarafından işgal edilmişti. IŞİD mart ayında da Irak'ın kuzeyindeki Tikrit'ten çekilmek zorunda bırakılmıştı.

IŞİD ile mücadele eden uluslararası koalisyonun liderliğini üstlenen ABD, Ramadi'deki başarısından dolayı Irak silahlı kuvvetlerini kutladı. Dışişleri Bakanı John Kerry Irak kuvvetlerinin büyük cesaret ve kararlılıkla savaştığını ve IŞİD'in bölgeden sürülmesinin Irak güvenlik stratejisinin önemli bir ayağı olduğunu söyledi. Kerry, Ramadi'nin kurtarılışının münferit bir hadise olmayıp IŞİD'in son zamanlarda Irak ve Suriye'nin kuzeyinde uğratıldığı bozgunlarla bağlantısı bulunduğunu belirtti.

İlk haberlerde IŞİD'in Ramadi'deki son mevzii olan şehir merkezinin teröristlerden temizlendiği belirtilmişken kentin yüzde 20'lik bölümünde IŞİD'in direnmeye devam ettiği bildiriliyor.

Ramadi için 50 milyon dolar

Amerikan Dışişleri Bakanı Kerry Irak'a verilen destekle birlikte IŞİD üzerindeki baskının da devam ettirileceğini söyledi. Ramadi ve çevresinde durumu istikrara kavuşturmaya çalıştıklarını belirten Kerry güvenliğin kentin her yerinde sağlanabilmiş olmadığını kaydetti. John Kerry Ramadi'de düzenin yeniden sağlanması için 50 milyon dolar ayrıldığını ve binlerce yerel personelden yararlanılacağını sözlerine ekledi.

IŞİD'e karşı karacı birlik göndermeyi ret eden ABD Başkanı Barack Obama üzerindeki baskı artıyor. Uzmanlarca, Obama'nın stratejisinin doğru olduğunun ancak gözle görülür başarı sağlanabilmesiyle kanıtlanmış olacağı belirtiliyor. Almanya Dışişleri Bakanı Frank-Walter Steinmeier IŞİD'in işgal ettiği Irak topraklarının dörtte birinden çekilmek zorunda bırakıldığını ancak terör rejimini ortadan kaldırma hedefine henüz ulaşılamadığını söyledi.