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Dünya

IRAK'TA ANLAŞMA SAĞLANDI BAĞDAT (A.A)

11 Kasım 2010 12:46

-IRAK'TA ANLAŞMA SAĞLANDI BAĞDAT (A.A) - 11.11.2010 - Irak'ın kuzeyindeki bölgesel yönetimin başkanı Mesut Barzani, ülkedeki tüm belli başlı siyasi grupların, başbakan, cumhurbaşkanı ve meclis başkanlığı konusunda anlaştığını belirtti. Barzani, Başbakan Nuri El Maliki'nin Şii ittifakının başbakanlığı alacağı, Kürtlerin de devlet başkanlığı makamını koruyacağını söyledi. Mesut Barzani, Sünnilerin desteklediği Irakiye blokunun lideri eski Başbakan İyad Allavi'nin Stratejik Politika Konseyine başkanlık edeceğini ifade etti. Tüm büyük blokların, bugün yapılacak meclis oturumuna katılacağını da belirten Barzani, yeni hükümetin "ulusal ortaklık" hükümeti olacağını kaydetti. Irak'ta, 7 Martta yapılan genel seçimlerin ardından yeni hükümetin kurulamamasının yarattığı siyasi tıkanıklığın aşılması için üç gündür görüşmeler yapan siyasi liderlerin anlaşmaya vardığı açıklanmıştı. Milletvekilleri dün gece geç saatlere kadar çalışarak, yeni hükümetin kurulması konusunda anlaşma sağlamıştı. Siyasi grupların, Şii ittifakın lideri Başbakan Nuri El Maliki başkanlığında hükümet kurulmasında mutabık kaldığı bildirilmişti. Seçimi kıl payı kazanan Irakiye bloğu, Şii ittifakının lideri Maliki'nin başbakanlığına karşı çıkıyordu.

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