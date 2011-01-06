Irak'ta Angelina Jolie yerine İbrahim Tatlıses var

T24- International Herald Tribune, "Türkiye'nin yumuşak gücü Irak'ı değiştiriyor" başlıklı bir makale yayınladı. Yazıda, Türkiye'nin Irak'ta kendini ekonomik entegrasyona adadığı ve ülkedeki Arap inşaat firmalarının reklamlarında Angelina Jolie yerine İbrahim Tatlıses'le çalışmayı tercih ettiği ifadeleri yer alıyor.



ABD'de yayınlanan International Herald Tribune gazetesi, bugünkü manşetine Türkiye'yi taşıdı. Türkiye'nin Osmanlı günlerindeki gibi canlandığını iddia eden gazete, Türklerin ticaret ve kültür kanalıyla Irak'ta kalıcı bir etki yarattığını yazdı.

Anthony Shadid imzalı makalede "İbrahim Tatlıses'in Kuzey Irak'ta oynadığı site reklamlarından, Türkiye'deki bir 'dini hareketin' bölgede kurduğu okullardan, Türk dizilerinin gördüğü ilgiden ve Türkiye'nin Kuzey Irak'ta yürüttüğü çeşitli ticari faaliyetlerden" bahsedildi.



Makalede şu ifadeler yer aldı:



"Osmanlı'nın görkemli günlerindeki gibi canlanan Türkiye çalkantılı Irak'a da etkisini yansıtıyor.

Batı dünyasından bağımsız ve iddialı bir dış politika izlemeye başlayan Türkiye, Irak'taki çıkışıyla şu ana kadarki en büyük başarısını elde edebilir.

Kuzey Irak'ta Türkiye'nin etkisi İran'ın ülkenin geri kalanındaki etkisi kadar derin olmasa da, daha geniş. ABD Irak'ı işgal ederken, Türkiye daha kalıcı bir şekilde ve yumuşak güçle Irak'ta var oluyor, yani kültür, eğitim ve ticaretle etkisini gösteriyor.



Türkiye'nin Bağdat Büyükelçiliği'ndeki Cumhuriyet Bayramı resepsiyonu.

Türkiye'nin Basra Başkonsolosu Ali Rıza Özcoşkun, 'Burada çok iyi karşılanıyoruz, marifet de bu!' diyor.



Erdoğan Irak siyasetini de değiştiriyor





Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın AK Partisi Türkiye'deki siyaseti nasıl değiştirdiyse, Irak'taki siyaseti de öyle değiştiriyor ve bunun bölgenin geri kalanı için de etkileri oluyor.

Amerikan gücünü sarstı



Bazı Türk yetkililer neo-Osmanlıcılık fikrinden irkilse de, ülkenin küreselleşme süreci ve Ortadoğu pazarlarına yönelik ilgisi sadece Amerikan gücünün nihai olduğu fikrini altüst ediyor.

Türkiye bölgedeki ekonomik entegrasyona kendini adadı ve bölgedeki geleceğini, geçmişinin yankısında görmeye başladı.

Türkiye-Irak sınırındaki Zaho ve 26 kontrol noktasından her gün bin 500 TIR geçiyor ve Kuzey Irak'taki dükkanları dolduran elbise, mobilya, yiyecek, kısacası her şeyi bölgeye taşınıyor.

Türkiye'nin yardımıyla oluşan bu ekonomik patlama, Irak'ın tamamına yayıldı. İki-üç yıl içinde Irak'ın Türkiye'nin en büyük ihraç pazarı olacağı tahmin ediliyor.



Türkiye'nin Erbil Konsolosluğu önünde bekleyen Iraklılar.



Angelina Jolie yerine İbrahim Tatlıses



Irak'ta gerçekleştirdiği 11 proje ile binlerce villa inşa etmeyi planlayan Rüştü Said, Angelina Jolie ya da Arnold Schwarzenegger ile Sylvester Stallone ile kontakt kurmayı düşündüğünü ama onların yerine İbrahim Tatlıses'i tercih ettiğini söylüyor. Şimdilerde İbrahim Tatlıses oynadığı reklamlarda halkı bu villalardan satın almaya davet ediyor.



Dini bir hareketin bölgede 19 okulu var





Erbil'de 15 bine yakın Türk çalışıyor. Bölgedeki 700 Türk firması, tüm yabancı firmaların üçte ikisini oluşturuyor. Türkiye'de var olan bir dini hareket, bölgedeki 19 okul idare ediyor ve 5 bin 500 öğrenciye eğitim veriyor.

Bazı Kürt yetkililer bu yakınlaşmayı duygusal bir şekilde yorumluyor ve komşu ülkelerdeki Kürtlerle siyasi müzakerelerin hiçbir zaman sağlayamayacağı bağları kurmanın bir yolu olarak görüyorlar.



Binlerce Türk dizisi posteri satılıyor



'Muhammed ve Nur', 'Yasak Aşk' gibi Türk televizyon dizilerinin posterlerini binlerce kiş satın alıyor. Kurtlar Vadisi'nin oyuncularının ismi kafelere verilecek kadar sansasyonel.



Türkiye'den başka kimse burada çalışmıyor



Türkiye'nin Basra Başkonsolosu Özcoşkun, 'Bu ülkede Türkiye'den başka kimse çalışmıyor' diyor.

Türk diplomatın sözlerinde biraz abartı var, ama çok da değil."