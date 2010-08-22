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Dünya

IRAK'TA AMERİKAN ASKERİ ÖLDÜ BASRA (A.A)

22 Ağustos 2010 15:46

-IRAK'TA AMERİKAN ASKERİ ÖLDÜ BASRA (A.A) - 22.08.2010 - Irak'ın güneyindeki Basra kentinde düzenlenen bir operasyonda bir Amerikan askeri öldü. Amerikan ordusunun yazılı açıklamasında, ''Basra vilayetinde bir operasyon sırasında bir Amerikan askeri hayatını kaybetti'' denildi, ancak ayrıntılı bilgi verilmedi. Irak Devlet Başkanı Saddam Hüseyin rejiminin devrildiği 2003'ten bu yana,ülkede 4 bin 417 Amerikan askeri yaşamını yitirdi.  Şu anda 52 bin civarında Amerikan askeri Irak'ta bulunuyor ve Amerikan ordusu 31 Ağustosta muharip misyonuna son vermeye hazırlanıyor. 31 Ağustostan sonra Irak'ta kalacak 50 bin kadar asker, iki ülke arasında Kasım 2008'de yapılan anlaşma uyarınca, 2011 sonunda tamamen Irak'tan çekilecek.

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