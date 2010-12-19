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Dünya

IRAK'TA ALLAVİ HÜKÜMETE KATILIYOR BAĞDAT (A.A)

19 Aralık 2010 19:00

-IRAK'TA ALLAVİ HÜKÜMETE KATILIYOR BAĞDAT (A.A) - 19.12.2010 - Irak'taki genel seçimler sonucunda parlamentoda en çok sandalye sayısına sahip olan Irakiye hareketinin lideri, eski başbakanlardan İyad Allavi, hükümete katılma kararı aldıklarını söyledi. Allavi bugün düzenlediği basın toplantısında, Ulusal Stratejik Politika Konseyi'nin başkanlığına gelmesi önerisini kabul ettiğini belirtti. Kabinesini yarın parlamentoya sunacak olan Başbakan Nuri El Maliki ile Irak'ın kuzeyindeki bölgesel yönetimin başkanı Mesut Barzani'nin 10 Kasımda imzaladığı iktidar paylaşımı anlaşmasına göre Allavi'ye bu konseyin başkanlığı önerilmişti.

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