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Dünya

IRAK'TA ABD ASKERLERİ BİLMECESİ WASHINGTON (A.A)

01 Eylül 2010 16:42

-IRAK'TA ABD ASKERLERİ BİLMECESİ WASHINGTON (A.A) - 01.09.2010 - ABD Başkanı Barack Obama, dün geceki konuşmasıyla Irak'taki Amerikan askerlerinin muharebe görevlerinin resmen sona erdiğini açıkladı. Ancak ABD arkasında, "danışman ve yardımcı" sıfatıyla hala yoğun bir şekilde silahlı 50 bin asker bıraktı. Bu askerlerin gelecekte Irak hükümetince isyanı bastırma operasyonlarında "yardım" için göreve çağrılabileceği belirtiliyor. Obama'nın 17 dakikalık konuşmasında "bu tarihi an" diye nitelendirdiği çekilmenin büyük ölçüde törensel olduğu, zaten aylardır muharebe operasyonlarını büyük ölçüde Irak güvenlik güçleri yürüttüğü için, bölgede fazla bir şeyin değişmeyeceği kaydediliyor. Böylece, Irak'tan muharip birlikleri çekme konusunda seçim kampanyasında verdiği sözü yerine getiren Obama, Irak'taki tüm ABD askerlerini 2011 sonuna kadar çekme sözünü de sık sık tekrarlıyor. Ancak birçok Irak uzmanı ve Irak'ta görev yapmış üst düzey eski Amerikalı diplomatlar ve askeri yetkililer, Obama'nın bu sözünü yerine getirebileceğinden şüphe duyuyorlar. Obama'nın konuşmasında, sözlerini beklendiği gibi özenle seçtiği ve "görev tamamlandı" şeklinde bir ifade kullanmaktan kaçındığına da dikkati çekiliyor. ABD'nin Irak'ta geride bıraktığı 52 bin asker, Irak Silahlı Kuvvetlerine eğitim ve danışmanlık yapacak.  

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