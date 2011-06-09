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Dünya

IRAK'TA 8 YILDA 47 HAKİM ÖLDÜRÜLDÜ BAĞDAT (A.A)

09 Haziran 2011 18:58

-IRAK'TA 8 YILDA 47 HAKİM ÖLDÜRÜLDÜ BAĞDAT (A.A) - 09.06.2011 - Irak'ta 2003'ten bu yana çeşitli saldırılarda 47 hakimin öldürüldüğü bildirildi. Irak Yüksek Yargı Meclisi Sözcüsü Hakim Abdulsettar Bayrakdar, bugün yaptığı açıklamada, Saddam yönetiminin devrildiği Nisan 2003'ten bu yana Irak mahkemelerinde görev yapan hakimleri hedef alan saldırılarda 47 hakimin öldüğünü belirtti. Bayrakdar, "Hakimleri hedef alan saldırılar 2007 ve 2008 yıllarında doruğa çıktı. 2008'den sonra saldırılarda ciddi düşüş yaşandı. Son aylarda saldırılar ciddi şekilde artmaya başladı. Son zamanlarda düzenlenen saldırılarda özellikle terör ve silahlı örgütlere üye olmakla suçlananların dosyasına bakan hakimler hedef alınmaya başlandı" dedi. Bu arada, Beyya Medeni Hal Mahkemesinde görev yapan hakim Basim Beyar Kamar, bu sabah uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetti. Olay hakkında açıklama yapan Bayrakdar, kimliği belirsiz silahlı bir grubun susturucu takılmış tabancalarla hakim Kamar'a Bağdat'ın batısında yer alan Gazaliye semtindeki evinden çıktığı sırada saldırdığını söyledi.

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