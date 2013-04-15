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Dünya

Irak'ta 7 kentte bombalı saldırı: 15 ölü

Irak'ta 7 kentte düzenlenen saldırılarda 15 kişi yaşamını yitirdi

15 Nisan 2013 17:18

Mezhep ayrılığının çatışmaya dönüşmesinden endişe duyulan Irak’ta, yedi kentte düzenlenen saldırılar 15 kişinin hayatına mal oldu.
 
Başkent Bağdat'ın yanı sıra Selahaddin, Babil, Nasıriye, Tuz Humartu, Kerkük ve Samarra kentlerinde bomba yüklü araçlarla düzenlenen saldırılarda, 106 kişi de yaralandı.

Irak'ın kuzeyindeki Kerkük şehrinin El-Mez semtinde, Kerkük Üniversitesi rektörünün aracını hedef alan bombalı yüklü araçla düzenlenen saldırıda 5 kişinin öldüğü kaydedildi. AFP ise Tuz Kumartu kentinde bomba yüklü üç aracın infilak ettiğini ve 6 kişinin öldüğünü belirtti. Saldırılarda, 45'i Kerkük'te, 61'i Tuzhurmartu'da olmak üzere 106 kişi ise yaralandı.

Saldırıların, en son 2010’da düzenlenen ve yenisi 20 Nisan’da yapılacak eyalet seçimlerinin öncesine rastlaması dikkat çekti. Bombalı eylemleri henüz üstlenen olmazken, Şii-Sünni geriliminin artmasından endişe ediliyor.

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