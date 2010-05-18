Irak'ta 62 kişiye idam cezası

T24- Irak'ta Anbar vilayet mahkemesi, bombalı saldırı düzenleyerek terör faaliyetlerine katıldığı belirtilen 62 kişiye idam cezası verdi.



Irak resmi ajansı İNA'nın haberine göre, Anbar Emniyet Müdürü Baha Kaysi, Irak'ın değişik yerlerinde bombalı saldırılar düzenlemek, terör faaliyetlerine yardım ve yataklık etmekle yargılanan 62 kişiye Anbar vilayet mahkemesi tarafından idam cezası verildi.



Kaysi, 7 yıldır terörle mücadele kapsamında düzenlenen operasyonlarda toplam 199 kişinin tutuklanıp mahkemeye sevk edildiğini belirtti. Bunlardan 62'si idam cezası alırken Anbar doğumlu 137 kişi de 5 ile 10 yıl arasında hapis cezasına çarptırıldı.



Mahkemenin adil bir hüküm verdiğini öne süren Kaysi, "Hiçkimsenin bu ülkenin huzurunu bozmaya hakkı yoktur. Bozmaya çalışanlar da bizi karşılarında bulacaktır" dedi.