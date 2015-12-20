Irak'ta 43 yıl sonra bir ilk!

Irak'ta 43 yıl aradan sonra ilk kez düzenlenen güzellik yarışmasında Kerkük'ten katılan Şeyma Kasım birinci seçildi.

Kültür, Sanat ve Medya Grubu el-Mada tarafından "Irak'ın güzelini seçiyoruz" adıyla başkent Bağdat'taki İştar Sheraton Oteli'nde güzellik yarışması düzenledi. Yarışmaya katılan 10 aday arasında bulunan Kerküklü Şeyma Kasım, jüri üyeleri tarafından 2015 yılı Irak güzeli seçildi.

Yarışmanın organizatörü Humam Ubeydi, yaptığı açıklamada, "Irak'ta 1972'den beri böyle yarışma düzenlenmedi. 150 başvurudan 110 kişiyi mülakata çağırdık ve yapılan elemeler sonucu 10 kişi yarışmaya katılabildi. Bunlar içerisinde Irak güzeli seçilen Şeyma Kasım, dünya güzellik yarışmasında ülkemizi temsil edecek" dedi.

Ubeydi, "Bu yarışmayla dünyaya Bağdat'ta sadece terör ve savaş değil yaşam ile sanatın olduğu ve buna eğilim gösteren potansiyel gençlerin de bulunduğu mesajını vermek istedik" diye konuştu.

Güzellik yarışmasına Bağdat'ta bulunan yabancı misyon temsilcileri, Iraklı bazı bakan, siyasetçi ve sanatçılar katıldı.