Irak'ta 4 ayrı bombalı saldırı: 6 ölü

T24- Irak'ın batısındaki Anbar vilayetinde düzenlenen bombalı saldırılarda 6 kişinin öldüğü bildirildi.

Polis, yola yerleştirilen 4 bombanın, Irak seçimlerine katılan Kalkınma ve Reform Hareketi üyesi Ganim Radi'nin, başkent Bağdat'ın 300 kilometre batısındaki Kaim kasabasında bulunan evinin yakınlarında patlatıldığını söyledi.

Polis, 15 kişinin de yaralandığı saldırılarda, seçimlere girmeyen Radi ile erkek kardeşlerinden birinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Kalkınma ve Reform Hareketi, 7 Martta yapılan seçimleri kazanan eski başbakan İyad Allavi'nin liderliğindeki Irakiye Koalisyonu'ndan ayrılmıştı.