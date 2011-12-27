-Irak'ta 2011 yılının en kanlı saldırıları BAĞDAT (A.A) - 27.12.2011 - ABD ordusunun 2003 yılından beri işgal ettiği Irak'ta bu yıl da daha önceki yıllar gibi birçok kanlı saldırı düzenlendi. ABD'nin, Başkan Barack Obama'nın planı çerçevesinde askerlerini 10 gün önce Irak'tan çekmesinin ardından ülkede mezhepsel gerilimin daha da artacağı endişeleri yaygınlaşırken, Amerikan ordusunun Irak'ı terk etmesini fırsat bilen terör örgütlerinin kanlı saldırılarını yoğunlaştırmasından da korkuluyor. Irak'ta bu yıl ilk büyük saldırı Tikrit kentinde polis eğitim merkezinde 18 Ocak'ta düzenlendi. Saldırıda 50 kişi hayatını kaybetti, 100'den fazla kişi yaralandı. Bu saldırıdan sadece iki gün sonra Şiilerin kutsal saydığı Kerbela kenti yakınlarında iki bombalı araçla düzenlenen saldırılarda 45 kişi öldü. 27 Ocak'ta başkent Bağdat'ın bir Şii mahallesinde cenaze töreni sırasında bombalı araçla yapılan saldırıda 35 kişi öldü, onlarca kişi yaralandı. Silahlı kişilerin 29 Mart'ta, Irak'ın idam edilen lideri Saddam Hüseyin'in doğum yeri Tikrit kentinin vilayet meclisinde bazı kişileri rehin almasından sonra çıkan çatışmada 53 kişi öldü, 98 kişi yaralandı. 15 Ağustos'ta Irak genelinde düzenlenen bir dizi saldırıda 70 kişi öldü, 200'den fazla kişi yaralandı. 28 Ağustos'ta Bağdat'ın batısındaki Gazaliye semtinde Sünniler için önemli olan Umm El Kura camisinde bir intihar komandosunun düzenlediği saldırıda 32 kişi öldü, 39 kişi yaralandı. 22 Aralık'ta Bağdat'ta eşgüdümlü olarak düzenlenen 10 bombalı saldırıda 71 kişi öldü, yaklaşık 200 kişi yaralandı.