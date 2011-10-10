Irak'ta 20 milyon kara mayını var

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Irak'ın en büyük petrol sahası olan Rumaila'da milli petrol şirketinin petrol sahasında mayın temizleyen 4 kişi ile 2 Iraklı güvenlik görevlisi, kara mayınları ve bombaların patlaması sonucu Cumartesi günü yaşamını yitirdi.Bir polis yetkilisi, patlamanın dört kişilik ekibin terk edilmiş silahlar ile kara mayınlarını etkisiz hale getirmeye çalışırken meydana geldiğini açıkladı.Milli petrol şirketi, patlamanın terör saldırısı olduğunu açıklamıştı.Basra'da Cumartesi günü meydana gelen bir başka patlamada ise kara mayınlarını etkisiz hale getirmeye çalışan iki mühendis yaşamını yitirdi.Irak'ta yıllar süren savaşlar, ülkeyi dünyanın en büyük terk edilmiş silah ve kara mayınları tarlası haline getirdi. Kara mayınları, dünyanın en büyük petrol rezervlerinden birine sahip Irak'ın ekonomik gelişmesine de büyük bir darbe vuruyor.UNICEF'e göre Irak'ın sınır bölgelerinde ve güneyindeki petrol sahalarında yaklaşık 20 milyon kara mayını ile 50 milyondan fazla misket bombası bulunuyor.