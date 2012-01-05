-Irak'ta 2 yeni patlama BAĞDAT (A.A) - 05.01.2012 - Irak'ın başkenti Bağdat'ın Şii mahallelerinde meydana gelen iki yeni patlamayla ölenlerin sayısının 21'e yükseldiği bildirildi. Yetkililer, bugün sabah saatlerinden itibaren Şiilerin yoğun olarak yaşadığı Sadr ve Kazimiye'de meydana gelen 4 ayrı patlamada 21 kişinin öldüğünü, 57'den fazla kişinin yaralandığını belirtti. İlk iki patlamanın Sadr'da yarım saat arayla meydana geldiğini belirten yetkililer, bomba yüklü motosikletin neden olduğu ilk patlamada 8 kişinin, yol kenarına konulan bombanın patlaması sonucu da 1 kişinin öldüğünü kaydetti. Kazimiye semtinde de ilk patlamalardan 2 saat sonra iki ayrı patlamanın meydana geldiği ve 12 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.