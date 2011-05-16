-IRAK'TA 2 NORVEÇLİ VE 3 IRAKLI YARALANDI BAĞDAT (A.A) - 16.05.2011 - Irak'ın başkenti Bağdat'ta, yola yerleştirilen bombanın patlaması sonucu 2 Norveçli ile 3 Iraklı koruma yaralandı. Polis, Irak Su Kaynakları Bakanlığının bir projesi için çalışan Norveçlilerin ve korumaların bulunduğu konvoyun Bağdat'ın doğusundaki otoyolda ilerlerken bombanın infilak ettiğini belirtti. Yaralı 5 kişinin El Kindi hastanesinde tedavi altına alındığı kaydedildi. Polis ayrıca, yine Bağdat'ta silahlı saldırı sonucu Iraklı bir trafik polisinin öldürüldüğünü belirtti.