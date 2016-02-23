Irak'ta 16 yaşındaki İsveçli genç kız IŞİD'in elinden kurtarıldı

Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi'ndeki özel kuvvetlerin, İsveçli bir genç kızı IŞİD'in elinden kurtardığı açıklandı.

Radikal'in haberine göre; Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi'ndeki özel kuvvetlerin, geçen hafta düzenledikleri bir operasyonda ismi açıklanmayan İsveçli bir genç kızı IŞİD’in esaretinden kurtardığı bildirildi. 16 yaşındaki genç kızın geçen yıl İsveç’ten Suriye’ye gittiği, buradan Irak’a geçtiği ve 17 Şubat’ta Musul’da kurtarıldığı ifade edildi.

Reuters’ın haberine göre, Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi’nin güvenlik kurulu, kurtarılan genç kızın İsveç’in Boras kasabasından geldiğini belirtti. Açıklamada, “Kürdistan Bölgesi Güvenlik Konseyi, İsveçli yetkililer ve genç kızın ailesi tarafından, onun yerini tespit etmek ve IŞİD’den kurtarmak konusunda yardım aldı” denildi.

Genç kızın şu anda Kürdistan Bölgesi’nde olduğu ve gerekli işlemler tamamlandığında İsveçli yetkililere teslim edileceği belirtildi.

İsveç medyasında geçen yıl çıkan haberlerde 15 yaşındaki bir genç kızın 31 Mayıs'ta kaybolduğu ifade edilmişti. Genç kızın hamile olduğu ve 19 yaşındaki erkek arkadaşıyla Suriye'ye gittiği kaydediliyor.