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Dünya

Irak'ta 16 Türk kadın için idam kararı

Kararların temyiz yolunun açık olduğu belirtildi

25 Şubat 2018 21:43

Irak'ta mahkeme, IŞİD'le ilişkisini tespit ettiği 16 Türk kadın hakkında idam cezası hükmü verdi.

NTV'nin haberine göre, açıklama, mahkeme sözcüsünden geldi. Sözcü, Kadınların IŞİD'li teröristlerle evlendiklerini ya da terör örgütüne üye olduklarını itiraf ettiklerini söyledi.

16 Türk kadının IŞİD'e lojistik destek sağladıklarının ya da terör saldırısı düzenlenmesine yardım ettiklerinin kanıtlandığını belirtti.

Ceza mahkemesi, kadınları idam cezasına çarptırdı. Kararların temyiz yolunun açık olduğu belirtildi.

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IrakidamIŞİD

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