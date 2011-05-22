-IRAK'TA 16 ÖLÜ, 72 YARALI BAĞDAT (A.A) - 22.05.2011 - Irak'ın başkenti Bağdat ve çevresinde düzenlenen bir dizi bombalı saldırıda ölenlerin sayısının 16'ya, yaralı sayısının da 72'e yükseldiği bildirildi. Daha önce yapılan açıklamada, çoğunluğu güvenlik güçlerine mensup olmak üzere 7 kişinin öldüğü, onlarca kişinin de yaralandığı belirtilmişti. Güvenlik güçleri yaptığı açıklamada, ölümlere ve yaralanmalara, birkaç saat içinde, 12 el yapımı bombanın ve bombalı 3 aracın infilak etmesinin yol açtığını kaydetti. Aynı kaynaklar, saldırıların Bağdat'ın güneyindeki Amel ve Saidiye semtlerinde, başkentin merkezinde yer alan El Vasık meydanında, kuzeyindeki El-Telbiye bölgesinde, başkentin doğusunda ve birçok mahallesinde, Bağdat'ın 25 kilometre kuzeyinde bulunan Taji kentinde, başkentin doğusundaki Sadr semtiyle güneybatısındaki Bayaa semtinde meydana geldiğini belirtti.