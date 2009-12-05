'Irak'ta 120 mahkum idam edildi'

T24 - Uluslararası Af Örgütü, 2009 yılında Irak'ta 120 mahkumun idam edildiğini açıkladı.



Uluslararası Af Örgütü'nden yapılan açıklamada, 2009 yılında Irak'ta 120 mahkumun idam edildiği, 900 mahkumun da haklarında verilen idam cezasının infazını beklediği belirtildi.

Merkezi Londra'da bulunan örgütün açıklamasında, ''Bu yıl şimdiye kadar 120 mahkumun idam edildiğini biliyoruz. Iraklı yetkililer, idamı bekleyen 17'sı kadın 900 kadar mahkumun cezalarının infazını bir an önce durdurmalıdır'' ifadesine yer verildi.

Irak'ta idam cezası, uluslararası toplumun sert eleştirilerine rağmen 2004'te yeniden uygulamaya sokulmuştu. İdamlar genellikle asılarak infaz ediliyor.