Irak'ta 117 IŞİD militanı öldürüldü

Irak'ın çeşitli bölgelerinde terör örgütü IŞİD'e yönelik olarak yürütülen operasyonlarda 117 militanın öldürüldüğü bildirildi.

Irak Askeri Operasyonlar Basın Birimi'nden yapılan yazılı açıklamada, uluslararası koalisyona ait savaş uçaklarının ülkenin kuzeyi ve batısında düzenlediği 19 hava saldırısında örgüte ait 33 askeri mevzi vuruldu, 53 militan öldü. Saldırıda ayrıca örgüte ait bir kontrol noktasının vurulduğu, 10 tünel ile 12 sığınağın kullanılamaz hale geldiği ifade edildi.

Peşmerge güçlerinden Yüzbaşı Şirzad Zahuli, koalisyon güçlerinin Musul'un Keski bölgesine düzenlediği hava saldırısında en az 10 örgüt üyesinin öldüğünü dile getirdi.

Selahaddin ve Samarra operasyon birimlerinin DAEŞ'i hedef alan saldırılarında da 10 militan öldü, roket, havan topu, el bombası, mermi gibi çok sayıda mühimmata el konuldu. Operasyonda ayrıca, Beyci beldesinde 6 bomba döşenmiş ev bulundu, 19 patlayıcı ele geçirildi.

Enbar aşiret milislerinden Albay Mahmud el-Cumeyli de Felluce'de Haşdu'ş Şa'bi birlikleri ile DAEŞ militanları arasında meydana gelen çatışmada, örgütün lider kadrosundan Felluce lideri olarak bilinen Cüssam Feza'nın aralarında bulunduğu 13 örgüt üyesinin öldüğünü ifade etti.

Irak federal polis komutanlarından Raid Şakir de Ramadi'de güvenlik güçleri ile terör örgütü arasındaki çatışmada 14 militanın hayatını kaybettiği, 11 askerin ise yaralandığını söyledi.

El-Halidiye yargı konseyi başkanı Ali Davud, güvenlik güçleri ile DAEŞ arasında yaşanan çatışmada, 17 militan, 1'i asker 18 kişinin yaşamını yitirdiği, 5 askerin yaralandığına işaret ederek, ordu birliklerinin Ramadi kentinde Buziyab bölgesinin kontrolünü sağladığı ve Buferec köprüsüne ulaştığını kaydetti.

Öte yandan, Mesut Barzani'nin liderliğindeki Kürdistan Demokrat Partisi basın sorumlusu Saidi Memuzini, terör örgütü DAEŞ'in Musul'un bazı bölgelerinde haşşaş, Hint Keneviri gibi uyuşturucu sektöründe kullanılan bitkileri yetiştirdiğini belirtti.

Örgüt üyelerinin Dicle Nehri yakınlarında tarıma elverişli alanları kullandığını ifade eden Memuzini, DAEŞ'in özellikle Musul'un güneydoğusu, Selahaddin'in kuzeyi gibi zengin petrol bölgelerini kaybettikten sonra finans kaynaklarını çeşitlendirmek istediğini ifade etti.