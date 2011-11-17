-Irak'ta 11 kişi idam edildi BAĞDAT (A.A) - 17.11.2011 - Irak'ta aralarında Şubat 2006'da Samarra'da bir Şii türbesine düzenlenen saldırıya karıştığı için ölüm cezasına çarptırılan Tunus vatandaşı Yusri El Tariki'nin de bulunduğu 11 kişi idam edildi. Irak Adalet Bakanlığı yetkilileri, terörist saldırılara karışan 11 kişinin dün asıldığını belirterek, bunların arasında Samarra'daki türbeye düzenlenen saldırıya katıldığı için ölüm cezasına çarptırılan bir Tunuslu, bir Mısırlı ve biri kadın dokuz Iraklının bulunduğunu kaydetti. Irak'ta 2006'dan beri tutuklu bulunan Yusri El Tariki'nin babası Fahir El Tariki, oğlunun 19 yaşındayken Amerikalılarla savaşmak için 2003'te Irak'a gittiğini söylemişti. Irak'ta Sünnilerle Şiiler arasındaki en korkunç mezhep savaşının çıkmasına yol açan ve onbinlerce kişinin ölümüne yol açan Samarra'da 22 Şubat 2006'da girişilen saldırıyla bağlantılı olduğu gerekçesiyle 2009'da idam cezasına çarptırılan Yusri El Tariki, aralarında Şubat 2006'da El Arabiye kanalının muhabirinin de hayatını kaybettiği yüzlerce Amerikalı ve Iraklının öldüğü saldırılardan sorumlu tutuldu.