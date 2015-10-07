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"Irak'ta 100 bin hayali memur var"

Irak Parlamentosu Maliye Komisyonu Sekreteri Ahmet Hacı Reşit: Memurların çoğu günde 8 saat yerine 3 dakika çalışıyor

07 Ekim 2015 16:19

Irak Parlamentosu Maliye Komisyonu Sekreteri Ahmet Hacı Reşit, Irak'ta 100 bin hayali memur olduğunu aktardı. Reşit, yaptığı açıklamada, Irak'ta sistemli bir işleyiş olmaması nedeniyle maaşların devlet bütçesini zorladığını söyledi.

"Irak'ta, yaklaşık 100 bin hayali memur var. Bunlar hiçbir iş yapmadan ay başında maaşlarını alıyor" diyen Reşit, "Ülkede 4 milyon memurun yaptığı iş, 1 milyon personelle de yapılabilir. Memurların çoğu günde 8 saat yerine 3 dakika çalışıyor. Mevcut memurların yüzde 75'i fazladır" ifadesini kullandı.

Milliyet'te yer alan habere göre, Irak hükümetinin, memur ve emekli maaşlarını ödeyebilmesi için yıllık 50 milyar dolara ihtiyaç duyduğunu aktaran Reşit, "Ülkenin 2016 yılı için toplam geliri 69 milyar dolardır. Petrol fiyatlarının düşmesi nedeniyle Bağdat, maaşları karşılamakta zorlanıyor" dedi.

Irak Parlamentosu Maliye Komisyonu Üyesi Mesut Haydar da ülkede ihtiyaçtan daha fazla memur olduğunu dile getirdi. Başbakan Haydar el-İbadi'nin Ekonomi Danışmanı Mazhar Salih, "Ülkedeki birçok memur günlük 10-17 dakika kadar iş yapıyor. Ancak birgün çalışmış gibi maaş alıyor" açıklamasında bulunmuştu.

 

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