Irak'ta 10 dakika süren IŞİD davalarında Türk kadınların aralarında olduğu 300'den fazla kişiye idam

Irak'ta yargı kaynakları iki mahkemede görülen davalarda 300'ü aşkın kişinin IŞİD üyeliğinden idama mahkum edildiğini söyledi. Ölüm cezası alan kadınların çoğu Türkiye ve eski Sovyet cumhuriyetlerinden geliyor. New York Times, Irak yargısının IŞİD zanlılarını 10 dakikada görülen davalarda ölüme mahkum ettiğine dikkat çekti.

Sputnik'in aktardığına göre, Fransız haber ajansı AFP'ye konuşan Irak yargı kaynakları, Musul ve Bağdat'ta bulunan iki mahkemede görülen davalarda en az 315 kişinin IŞİD üyesi ya da bağlantılı oldukları suçlamasından ölüm cezasına mahkum edildiğini belirtti.

Iraklıların Musul'daki, yabancıların Bağdat'taki mahkemede yargılandığı, ölüm cezası verilenler arasında onlarca yabancı olduğu kaydedildi.

Ocak'tan beri Bağdat'ta 103 yabancı uyruklu idama mahkum edildi. Bunlar içinde bugün ölüm cezası verilen 6 Türkiye vatandaşı da var. Bağdat'ta 185 yabancı uyruklu da ömür boyu hapis cezasına mahkum edildi.

Mahkumiyet alan kadınların çoğunun Türkiye ve eski Sovyet cumhuriyetlerinden geldiğini aktaran Irak yargı kaynakları, ocakta Almanya vatandaşı bir kadının idama, dün Fransa vatandaşı bir kadının ömür boyu hapse mahkum edilmesi örneklerini de verdi.

Yüksek Yargı Konseyi Sözcüsü Abdel Sattar Bayraktar da Musul yakınındaki Tel Keyf'teki mahkemede 212 kişinin ölüme, 150 kişinin ömür boyu hapse, 341 kişinin diğer hapis cezalarına çarptırıldığını duyurdu.

Bayraktar ''Sanığın haklarının garanti edilidiği kamuya açık duruşmalarda suç işledikleri kanıtlanmıştır'' dedi.

New York Times gazetesi ise Margaret Coker-Falih Hassan imzasıyla Bağdat'tan geçtiği 'IŞİD zanlıları için Irak adaleti: 10 dakikalık davada ölüm cezası' başlıklı haberde şu manzarayı çizdi:

''IŞİD'i desteklediği suçlamaları karşısında 42 yaşındaki ev kadınının kendini savunmak için sadece iki dakikası var. Kara çarşaflı Türk kadını Emine Hasan, Iraklı yargıca, ailesiyle birlikte Irak ve Suriye'ye yasadışı yollardan girdiğini, IŞİD'in sözde halifelğinde iki yıldan uuzn süre yaşadıklarını anlatarak ekledi: 'IŞİD'den asla para almadım. Kendime Türkiye'den para transfer ettim.' Tüm dava 10 dakika sürdü ve yargıç Emine'yi ölüme mahkum etti.''

'2 saat için 14 kadın ölüme mahkum edildi'

İnsan Hakları İzleme Örgütü, Erbil’i kitlesel idamla suçladı

''Ardından mahkeme salonuna bir Türk kadını daha girdi, sonra bir tane daha ve bir tane daha. İki saat içinde 14 kadın yargılandı ve ölüme mahkum edildi.''

Habere göre yargıcın ''Masum musun, suçlu mu'' diye sorduğu Nazlı İsmail isimli bir başka Türk kadını ''Masumum'' dese de idama mahkum edildi. İki çocuğunun hava saldırısında öldüğü, geriye Yahya isimli iki yaşında bir oğlunun kaldığı kaydedilen Nazlı İsmail, yargıcın kararına gülümseyerek ''Bu, sonunda cennete gideceğim anlamına geliyor'' dedi.

Pazartesi günü 11 kişi idam edildi

Dünyadaki idamların yüzde 87'si İran, Çin, Irak ve Suudi Arabistan'dan

Bu tartışmalı kararların jet hızıyla uygulandığına dair endişeler de büyüyor. Pazartesi günü Irak Adalet Bakanlığı IŞİD üyeliğinden hüküm giyen 11 kişinin idam edildiğini açıkladı.

New York merkezli İnsan Hakları İzleme (HRW) örgütü, Irak'ın en çok idam gerçekleştirilen 4. ülke olmasını kınarken şu eleştiriyi getirdi:

''Adil yargılama ilkelerinin uygulanmadığı, kimi zaman işkence sonucu alınan itiraflardan başka delilin bulunmadığı, aceleye getirilen süreçlerinin ardından idamlar gerçekleşiyor. Irak'ın IŞİD davalarını kötü yönetmesi kurbanları gerçek adaletten mahrum bırakmanın yanısıra masum Iraklıları ölüme gönderme riskini de barındırıyor.''