Iraklılar Türkiye'yi protesto etti

Ankara ile Bağdat arasındaki Başika krizi sokaklara taşındı. Türkiye'nin Bağdat Büyükelçiliği önünde toplanan binlerce Iraklı "Türkiye'nin Musul operasyonunda yer alma ısrarını ve ülkedeki askeri varlığını” protesto etti. Irak bayrakları taşıyan göstericiler "İşgalciler dışarı", "Türkiye dışarı" gibi sloganlar attı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın karikatürünün yer aldığı dövizler üzerinde "Osmanlı işgali sona erdi" ifadeleri yer aldı.

Gösteri çağrısı radikal Şii lider Mukteda El Sadr tarafından yapılmıştı. El Sadr yanlısı milletvekili Şeyh Mecid El Fartusi "Irak'ın içişlerine Türk müdahalesini kınıyoruz. Irak toprağına kimse izinsiz girip işgal edemez" diye konuştu.

Türkiye ile Irak arasındaki ipler Musul operasyonu öncesinde gerilmişti. Irak Temsilciler Meclisi ülkenin kuzeyindeki Türk askerini "işgalci" sayan ve Irak'tan çıkarılmasını isteyen bir karar almış bu karar Türkiye Dışişleri Bakanlığı tarafından kınanmıştı. Taraflar karşılıklı olarak büyükelçilerini çağırmış ancak bir sonuç çıkmamıştı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Irak Başbakanı Haydar El İbadi arasındaki karşılıklı açıklamalar iki ülke arasındaki tansiyonu daha da yükseltti.

Çavuşoğlu: Bağdat'tan bir heyet Türkiye'ye gelecek

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu bugün konuyla ilgili olarak Bağdat'a giden Türk heyetinin olumlu bir görüşme yaptığını söyledi. Çavuşoğlu “Şimdi müsteşarımız Ümit Bey ve Genelkurmay'dan, istihbarattan arkadaşlarımız gittiler. Dünkü görüşmeler son derece pozitif. Burada düşüncelerimizi yazılı bir şekilde de paylaştık. Onlar Başbakanlarıyla görüşüp düşüncelerini bizimle paylaşacaklardı ve biz de bu düşünceleri aldıktan sonra değerlendireceğiz. Bu hafta içinde, hafta sonuna doğru, belki perşembe günü bu sefer Irak’tan, Bağdat'tan bir heyet Türkiye'ye gelecek. İki tarafta da esasen bu işi diyalog yoluyla halletme iradesi var“ diye konuştu.

Başbakan Binali Yıldırım Adalet ve Kalkınma Partisi'nin TBMM Grubu toplantısında Musul operasyonuna yönelik "operasyonda ön saflarda olanların Türkiye'nin Başika'da eğittiği milisler” olduğunu hatırlatarak, bunlar "Ninova mücahitleridir. Peşmergelerle birlikte operasyona katılmışlardır” şeklinde konuştu. Anadolu Ajansının haberine göre Yıldırım bir gazetecinin, "Grup konuşmanızdaki ifadelerinizden şu an uçaklarımız operasyonun içindeymiş gibi anlaşıldı" demesi üzerine, "İcap edince olacak zaten. Prensip olarak koalisyonun içinde olmasında mutabakat var" ifadesini kullandı.

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DW, AP, DPA / EC, GA