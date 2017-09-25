Iraklılar IKBY 'bağımsızlık referandumu'nu sosyal medyada nasıl tartışıyor?

Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi (IKBY) tarafından düzenlenen tartışmalı referandumda bir yandan oy verme işlemleri devam ediyor, diğer yandan da referandum ülke genelinde sosyal medyada tartışılıyor.

Bazı Iraklılar ülkelerinin bölünme yolunda ilerlediğini söylerken, sık sık kullanıcılar arasında mezhepler konusunda tartışmalar ve karşılıklı suçlamalar yaşanıyor.

Kimileriyse referandumun sonuçlarına bağlı olarak Kürtler ve Araplar arasında savaş çıkabileceği uyarılarını yapıyor. Referandumu bir "İsrail komplosu" olarak nitelendirenlerin sayısı da oldukça fazla. Irak'ın toprak bütünlüğünün korunacağını söyleyen sosyal medya kullanıcıları da var.

Hükümete yönelik suçlamalar

Bazı kullanıcılar, Bağdat yönetiminin mezhebe dayalı politikaları nedeniyle Kürtlerin bağımsızlık referandumuna gitme kararı aldığını düşünüyor.

Irak Stratejik Araştırmalar Merkezi Direktörü Muhanad Selum, iktidarın toprak bütünlüğünü sağlama konusunda yetersiz kaldığını savunuyor:

"Kürdistan'ın bağımsızlık referandumu, Irak siyasi sisteminin 2003'ten bu yana hükümet etme yöntemleriyle ilgili derin sorunları çözme konusundaki yetersizliğinin bir sonucudur."

استفتاء استقلال اقليم كُردستان العراق يعكس فشل النظام السياسي العراقي في معالجة مشاكل متجذرة في آليات حكم الدولة العراقية بعد ٢٠٠٣.

(١) — Muhanad Seloom (@M_Seloom) 24 Eylül 2017

Bağdat hükümetini destekleyenler ise Kürt yönetiminin kendi başarısızlıklarını Bağdat'a mâl etme çabasında olduğunu savunuyor.

"Bağdat hükümetinin yozlaşmış olduğunu varsayarak Kürtlerin bağımsızlık referandumuna gitmesi kabul edilebilecek bir durum değil. Zaten yönetim olarak bağımsızlar. Kendi vergi sistemleri var. Bütçeden de kendi belirledikleri ölçüde pay alıyorlar."

تعليل الكرد انفصالهم بفساد حكومة بغداد مرفوض لأنهم مستقلون اداريا و ضريبيا و يستلمون حصة من الموازنة يتصرفون فيها لوحدهم — نعيم الزبيدي (@Ne3eem) 23 Eylül 2017

Mezhep gerilimi suçlamaları

Referandum nedeniyle Şii ve Sünni Iraklılar arasında da bir tartışma başlamış durumda.

Her iki taraf da Kürtlerin referanduma gitmesi konusunda birbirlerini suçluyor.

Şii sosyal medya kullanıcıları, Sünnileri referanduma destek vermekle suçluyor ve "vatana ihanet ettiklerini" söylüyor.

"Erk sahibi Sünnilerin büyük kısmı referandumu destekliyor ve gelecekte bir Sünni ayrılıkçılığına zemin hazırlıyor. Ya da belki Kürt devletine katılmak istiyorlardır. En güzel kanıt ise Kürtler tarafından bazı Sünni köylerinin ele geçirilmesine ses çıkarmamaları." - @Mushtaq994

"Sünniler Kürdistan'ın bağımsızlığını ya destekliyor ya da kerhen karşı çıkıyor. Onların vatanı iktidar. Yönetmedikleri bir Irak'ı İsrail'e ya da Barzani'ye tepside sunmaya hazırlar." - Adil el Hüseyni.