Iraklılar en çok Türk birası içtiler

BM'nin Irak'a yönelik ambargosunun kalkmasının ardından, Iraklıların en çok Türk birasını içtikleri belirlendi.



Türkiye'nin 2008 yılı bira ihracatında Irak, 22.1 milyon dolarla ilk sırayı aldı. Irak'ı 6.7 milyon dolarla Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC), 4.3 milyon dolarla Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve 3.6 milyon dolarla Azerbaycan izledi.



Biradan sonra en fazla ihraç edilen içki olan Türk rakısı ihracatı ise gurbetçilerin yoğun olarak yaşadığı AB ülkelerine yapıldı.



İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi (İGEME) tarafından hazırlanan Alkollü ve Alkolsüz İçecekler raporundan derlenen bilgilere göre, Türkiye'nin alkollü içkiler ihracatı içerisinde en önemli ihraç kalemini bira oluşturuyor.



Bira ihracatı, 2007 yılında bir önceki yıla göre yaklaşık yüzde 7, 2008 yılında ise yüzde 35 oranında artış gösterdi.



BM ambargosu kalkınca...



Türkiye, bira ihracatını genellikle komşu ve çevre ülkelere gerçekleştirirken, BM amgargosu nedeniyle 2002 yılı ve öncesinde bira ihracatı yapılamayan Irak'a 2006 yılında 20.8 milyon dolarlık, 2007 yılında 18.1 milyon dolarlık ve 2008 yılında ise 22.1 milyon dolarlık bira ihraç etti.



Geçen yıl bira ihracatında ilk sırada yer alan Irak'ı yaklaşık 6.7 milyon dolarla KKTC, 4.3 milyon dolarla BAE ve 3.6 milyon dolarla da Azerbaycan izledi. Bu ülkelerin yanı sıra Bahreyn, Lübnan, Kanada ve İngiltere'de en çok bira ihraç edilen diğer ülkeler oldular.



Gurbette de "Türk rakısı" ile hasret



Toplam alkollü içkiler ihracatı içinde biradan sonra en çok rakı ihraç edildi. Rakı ihracatı daha çok Türk insanlarının yoğun olarak yaşadığı AB ülkelerine yapıldı. 2008'de toplam 25 milyon dolarlık rakı ihracatında Almanya 9.49 milyon dolarla en büyük payı aldı. Bu ülkeyi 8.28 milyon dolarla KKTC, 807 bin dolarla Fransa, 549 bin dolarla da İsviçre takip etti.



Türkiye'de 2008 yılında bir önceki yıla göre şarap ihracatı yüzde 13.5 oranında azalırken, Belçika 2.14 milyon dolarla en çok şarap ihracatı gerçekleştirilen ülke oldu. Bu ülkeyi 2.02 milyon dolarla KKTC, 1.18 milyon dolarla Almanya izledi. Önceki yıllarda önemli tutarlarda olmayan votka ihracatı ise aynı yıl 0.38 milyon dolar olarak gerçekleşti.



En çok İngiliz viskisi içtik



Geçen yıl alkollü içecekler içerisinde en çok viski ithal edildi. 8.77 milyon dolar olarak gerçekleşen viski ithalatının 7.76 milyon dolarlık (yüzde 85) bölümünü İngiltere'den, 637 bin dolarlık bölümünü ABD'den, 143 bin dolarlık bölümünü de Kanada'dan ithal edilen viskiler oluşturdu.



Türkiye 2008 yılında viskiden sonra 4.56 milyon dolarla en çok şarap ithal ederken, bunu 4.49 milyon dolarla votka izledi. Geçen yıl 2.19 milyon dolarlık likör, 212 bin dolarlık konyak, 565 bin dolarlık cin ithal etti.



Alkolsüz içecekler ihracatı



Alkolsüz içkiler ihracatında KKTC ilk sırada yer aldı. 2008'de KKTC'ye 12.97 milyon dolarlık meşrubat ihraç edilirken, bu ülkeyi 9.79 milyon dolarla Irak, 6.49 milyon dolarla da Almanya izledi. Rusya'ya ise 4.57 milyon dolarlık meşrubat ihracatı gerçekleştirildi. Türkiye ayrıca geçen yıl 22.29 milyon dolarlık memba suyu ve soda ihraç etti. Bu ihracatta Almanya, İngiltere, Danimarka ve Irak ilk sırada bulunuyor.