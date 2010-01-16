Iraklı ve Türk gazeteciler İstanbul'da buluştu

T24 - Türkiye ile Irak'ın kuzeyindeki bölgesel Kürt yönetimi arasında başlayan normalleşme sürecine paralel olarak sivil toplumun attığı adımlara bir yenisi daha ekleniyor.





Türk ve bölge basınının temsilcileri bugün İstanbul'da bir araya gelerek ilişkilerde medyanın rolünü masaya yatıracak. Medialog Platform'un düzenlediği 'Türkiye-Irak Kürt Bölgesel Yönetimi İlişkilerinde Medyanın Rolü' isimli çalıştaya, 30'u bölgeden olmak üzere 60'tan fazla gazeteci katılacak. Taksim Elite World Hotel'de gerçekleştirilecek bir günlük çalıştayda, medyanın 1991-2010 yılları arasındaki dönemde ilişkilerde oynadığı rol "Geçmiş: Analiz ve Özeleştiri" ve "Gelecek: Yapıcı Üslup ve İşbirliği İmkânları" başlıkları altında ele alınacak.



Açılış konuşmasını Gazeteciler ve Yazarlar Vakfı Başkanı Mustafa Yeşil'in yapacağı çalıştaya Türkiye'den katılacak isimlerden bazıları şöyle: Doğan Akın, Ergun Babahan, Erhan Başyurt, Hadi Uluengin, Abdülhamit Bilici, Ömer Laçiner, Ali Bayramoğlu, Ali Bulaç, Altan Tan, Amberin Zaman, Yusuf Ziya Cömert, Ardan Zentürk, Bejan Matur, Bülent Korucu, Cengiz Çandar, Hüseyin Gülerce, Mehmet Altan, Bülent Keneş, Mete Çubukçu, Mümtaz'er Türköne, Oral Çalışlar, Yavuz Baydar. Bölgeden katılacak gazeteci ve yetkililerin bazıları şöyle: Başbakanlık Müsteşarı Faruq K. Hamad, Mukriyan Kurumu Başkanı Bakir Karim Mohamad Salih, Strategic Araştırma Merkezi Başkanı Fareed Saber Qader, Hanadan Kurumu Başkanı Halkawt Abdullah Rostam, Mektebi Nawandi Pdk İletişim Kurum üyesi Aza Haseeb Ali, Karwan Dergisi Başyazarı Kamal Abdullah Kader, Dialog Kurumu Başkanı Aras Darwesh, Wara Dergisi Başyazarı Fadil Umer Saleh, eski bakan ve yazar Abdul Rahman S. Kareem, yazar Abubakir Ali Mohammad Amin, Kurditani Nwe Başyazarı Salih Abudullah Mohammed, Aso Dergisi Başyazarı Arif Kareem Qorbanee, Saray Dergisi Başyazarı Emaduldeen Rifaah Jameel, VE Dergisi Başyazarı Kosar Karim Mahmood, Vala Dergisi Başyazarı Adalat Abdullah Mohammed, Hani Kurumu Başkanı Feheem Abdollah Hamo, Lalish Kurumu - Yezidiler Kurumu Başkanı Khairi Elias Ali, yazar Bakhtyar Hassan Mahmud, Kldani yazar Zadooq Adam Bawid, Hawler ve Kurdish Globe Başyazarı Jawad Kadir Ali, Xabat Gazetesi Başyazarı Nazhad A.Kadir, Tojinawa Başyazarı Gharani Ghaderi, eski milletvekili Bakhshan Abdullah Hussain, Gali Kurdistan TV'den Nyan Mohammed Sidiq Abdulla ve Akam Othman Mohammad Saeed, Kurdsat TV'den Hawar Ibrahim Hussein ve Hadi Qadir Hussein, Zagros TV'den Pshtiwan Hussein Rashid ve gazeteci Sanar Fakhraddin Muhyaddin.





Resmi ilişkiler hızla normalleşiyor



Türkiye ile Irak'ın kuzeyindeki bölgesel Kürt yönetimi arasında ABD'nin 2003'te başlattığı Irak işgali sırasında Kerkük ve terör örgütü PKK nedeniyle kesilen ilişkiler, MİT Müsteşarı Emre Taner'in 2005'teki ilk temasının ardından normalleşme sürecine girmişti. 2008'de Irak'ın Kürt kökenli Cumhurbaşkanı Celal Talabani'nin Ankara, Irak özel temsilcisi Murat Özçelik'in de Bağdat ziyaretlerinin ardından hızlanan sürece son halkayı, Ekim 2009'da Erbil'e dışişleri bakanı seviyesinde ilk ziyareti gerçekleştiren Ahmet Davutoğlu eklemişti. Türkiye, bu ziyaretle Erbil'de başkonsolosluk açma kararı almıştı. Bölge ile sivil düzeyde de önemli adımlar atılırken, Türkiye'nin önde gelen sorunlarının farklı görüşten uzmanlar tarafından masaya yatırıldığı Abant Platformu, Şubat 2009'da Erbil'de toplanmıştı. Türkiye'nin Ortadoğu ve Irak ile ilişkilerinin, 'Barışı ve Geleceği Birlikte Aramak' başlığı altında ele alındığı toplantı büyük yankı uyandırmıştı.







