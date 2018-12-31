Iraklı üst düzey yetkililer Esad ile görüştü

Irak Başbakanı Abdülmehdi ülkesinin ABD'nin Suriye'den çekilmesi sonrasında IŞİD'le mücadelede daha etkin bir rol üstlenmek istediğini söyledi.Irak Başbakanı Abdülmehdi ülkesinin, ABD'nin Suriye'den çekilmesi sonrasında IŞİD'le mücadelede daha etkin bir rol üstlenmek istediğini söyledi.

Irak Başbakanı Adil Abdülmehdi Iraklı üst düzey yetkililerin Şam'a giderek Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'la görüştüğünü söyledi. Irak Başbakanı ülkesinin ABD'nin Suriye'den askerlerini çekmesinin ardından radikal İslamcılarla mücadelede daha önemli bir rol oynamayı istediğini belirtti.

Abdülmehdi yaptığı açıklamada, "Suriye’de olumsuz bir gelişme olursa, bu durum bizi de etkiler. Suriye ile 600 kilometre uzunluğunda sınırımız var ve orada IŞİD mevcut" dedi.

Irak Başbakanı Irak'ın inisiyatif almak istediğini ve ABD'nin Suriye'den çekilmesinin sonuçlarının ceremesini çekmek zorunda olmadığını belirtti. Medyada yer alan haberlere göre Iraklı üst düzey yetkililerle Beşar Esad arasındaki görüşme Cumartesi günü yapıldı.

Irak Başbakanı Irak'la Suriye arasında, Suriye topraklarında IŞİD'e yönelik hava saldırıları düzenlenebilmesini öngören anlaşmanın olduğunu söyleyerek bunun daha da genişletilebileceğini belirtti. Başbakan Suriye'de bazı grupların olduğunu söyledi ancak bu konuda ayrıntı vermedi. İran'ın desteklediği Iraklı Şii milis güçler halihazırda Suriye'de IŞİD'e karşı savaşıyor.

ABD Başkanı Trump geçen hafta sürpriz biçimde Irak'taki ABD askerlerini ziyaret etmişti. Trump ziyareti sırasında Irak Başbakanı Abdülmehdi ile bir telefon görüşmesi yapmış ve Irak Başbakanını Washington’a davet emişti. ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo da 11 Ocak'ta Bağdat'ı ziyaret etmeyi planlıyor.

rtr, HT, GA

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