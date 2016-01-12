Iraklı Türkmenlerden Barzani yönetimine hendek tepkisi: Bu, bölünmenin başlangıcı

Iraklı Türkmenler, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi’nin IŞİD’le çatışma hatları boyunca hendekler kazdığını bildirdi. Irak Türkmen Cephesi Başkanı Erşad Salihi, “Bunu Irak’ın bölünmesinin başlangıcı olarak görüyoruz” dedi.

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi’nin (IKBY) Musul’un kuzeyinde Rabia’dan başlayıp ülkenin doğusundaki Diyala vilayeti sınırlarına kadar uzanan hendek kazma çalışmalarını sürdürdüğü iddiaları Irak’ta tartışmalara neden oldu. AFP ajansına göre Türkmen yetkililer, IKBY’nin hendekleri genel olarak IŞİD ile Peşmerge güçlerinin çatışma hatları boyunca kazdığını ifade ediyor. Hürriyet'te yer alan habere göre, AFP’ye konuşan Irak Türkmen Cephesi Başkanı Erşad Salihi, “Biz bu hendek kazma hamlesini şüpheli buluyoruz” diyerek hendeklerin Rabia’dan başlayıp Hanakin’e kadar uzandığını söyledi. Rabia kasabası Suriye sınırının kuzeybatısında yer alırken, Hanakin güneydoğu yönünde İran sınırı yakınında yer alıyor. Arada 400 km’lik bir mesafe söz konusu.

Irak Başbakanı Haydar el İbadi’nin hendek konusundaki tutumunu netleştirmesini isteyen Salihi, konuyu Irak parlamentosunda gündeme getireceğini söyleyerek, “Bunu Irak’ın bölünmesinin başlangıcı olarak görüyoruz. Sahada yeniden çizilmiş jeopolitik bir haritaya gerçeklik kazandırıyor” uyarısında bulundu. Türkmen yetkililere göre planlanan hendek hattı Türkmen kenti Tuzhurmatu’yu içine alırken, Şii Türkmenlerin yoğun olarak yaşadığı Amerli’yi dışarıda bırakıyor.

Kerkük de dahil

Türkmenlere göre IKBY’nin denetiminde olan petrol zengini Kerkük ile İran sınırına yakın Calavla bölgelerinde hendek kazma çalışmaları başlamış durumda. Türkmen Kurtarma Vakfı adlı kuruluşun üyesi Mehdi Saadoun “IKBY tarafına dahil edilecek arazinin yüzde 70 ila yüzde 80’i Türkmen alanı. Hükümet Irak’ın birliğini muhafaza etmeyi öngören yasaları uygulamadığı takdirde Tel Afer, Kerkük ve Tuzhurmatu’yu dahil edecekler. IŞİD, Kürt güçlerin bu hendekleri kazarak dayatmaya çalıştıkları ‘oldu-bitti’nin bahanesi” dedi.

Erbil: Hendek IŞİD'e karşı

Bu iddialara ilişkin IKBY, IŞİD’le cephe hattını güçlendirdiklerini kabul ettiğini ancak siyasi amaç gütmediğini ileri sürdü.

IKBY’nin silahlı gücü Peşmerge Sözcüsü Jabar Yawar, “Hendeklerin amacı bomba yüklü araçları patlatan IŞİD teröristlerinin kullandığı taşıtlara karşı bir savunma sistemi inşa etmektir. Bunlar 2 metre derinliğinde, 3 metre genişliğindedir. Her yerde değiller. Bazı alanların ihtiyacı yok. Kararı alan askeri liderlik” dedi. IKBY’nin denetimindeki Kerkük vilayeti valisi Najmeddin Karim de, “Peşmerge’nin aldığı karar ve önlemleri destekliyoruz. Onlar halkı ve şehirleri teröristler ve IŞİD’den sızma girişimlerine karşı korumak için hendek kazma hakkına sahip” dedi.