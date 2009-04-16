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Dünya

Iraklı sivilleri öldüren ABD'li askere müebbet

Irak'ta 2007'de 4 Iraklı'yı öldürmekten suçlu bulunan Amerikan askerlerinden biri, ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı.

16 Nisan 2009 03:00

Irak'ta 2007 yılında 4 Irak vatandaşını öldürmekten suçlu bulunan Amerikan askerlerinden biri, ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı.

Almanya'nın Vilseck kentinde görülen davada, Başçavuş John Hatley'in (40) rütbesinin alınarak askerlikten ihraç edildiği açıklandı.

Sekiz kişilik Amerikalı askeri jüri, dün Hatley'i "cinayet için komplo kurmak ve tasarlayarak adam öldürmek"ten suçlu bulmuştu.

Hatley için, 20 yıllık hapis cezasının ardından şartlı salıverilme yolunun açılabileceği ifade ediliyor.

Savcılık iddianamesine göre, Hatley'in de aralarında olduğu 7 asker, Bağdat'ta bir çatışmadan sonra 4 Iraklı'yı şüpheli olarak yakaladı. Ellerini ve gözlerini bağladıkları bu kişileri kentin El Raşid bölgesinin batı kesimine götüren ve enselerinden vurarak öldüren askerler, cesetleri kanala attı.

Birkaç aydır süren mahkemede daha önce diğer 6 asker de suçlu bulunmuş ve bazılarının hapis cezaları kesinleşmişti.

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