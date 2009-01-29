Iraklı Şiiler 'Kürdistan' demeyecek

Terör örgütü PKK'nın Irak'ın kuzeyindeki faaliyetlerine karşı etkili mücadele etmek amacıyla Erbil'de Türkiye, ABD ve Iraklı yetkililerden oluşacak 'üçlü komuta merkezi'nin kurulması yönünde alınan karar, terör örgütünde büyük rahatsızlığa yol açtı.



Erbil'de üçlü komuta merkezi oluşturulması kararına tepki gösteren terör örgütü sorumluları, başta Irak Dişişleri Bakanı Hoşyar Zebari olmak üzere Iraklı Kürt yetkilileri hedef alan tehditkar açıklamalarda bulunuyorlar.



Zebari'nin girişimi



Irak'ın kuzeyinde yayımlanan gazete ve dergilere PKK adına açıklama yapan Ahmet Deniz isimli terör örgütü sorumlusu, “Türkiye'ye, PKK'ya karşı Erbil'de istihbarat bürosu açılmasını öneren kişinin Hoşyar Zebari gibi bir Kürt olması kabul edilemez. Iraklı Kürt liderlerin Türkiye ve ABD'nin yanında PKK'ya karşı savaşmaları onların sonunu getirecektir. PKK'nın tasfiyesine yönelik olarak Türkiye ile işbirliği yapan Iraklı Kürtler ihanet içindeler. Iraklı Kürt liderler, (Mesut Barzani ve Celal Talabani) PKK'yı ne karşılığında Türkiye'ye sattıklarını açıklamalılar. Bu anlaşmaya imza atanlar PKK'nın en büyük düşmanları olduklarını ve gereken cevabı alacakların bilmeliler” dedi.



PKK'ya en sert tepki



Terör örgütünün Iraklı Kürtlere yönelik tehdit içeren açıklamalarının ardından en sert tepkiyi Iraklı Kürtlerin bölgedeki güvenlik işleri sorumlusu Mam Rostem verdi.



Terör örgütü PKK'nın silahlı mücadelesine son vererek Irak'ı terk etmesini isteyen Rostem, “PKK silahla hiçbir sonuç alamayacağı gerçeğini görmelidir. Türkiye ve İran'ın 2-3 askerini öldürmekle Kürtler özgürlüklerini kazanamazlar. PKK'nın silahlı eylemleri sadece Türkiye'de yaşayan Kürterin değil, Iraklı Kürtlerin de güvenliğini tehlikeye atıyor” ifadesini kullandı.



Bu arada, terör örgütüne yönelik operasyonları protesto etmek amacıyla bildiri dağıtırken yerel güvenlik güçleri tarafından tutuklanan “Tekoşer”, “Rubar”, “Serkeft Mehmet Sadık” ve Erkan” kod adlı örgüt sorumlularının Türkiye'ye iadeleriyle ilgili girişimlerin başlatıldığı kaydedildi.



Öte yandan, Abdülaziz El Hekim başkanlığında toplanan Iraklı Şiilerin, Irak'ta faaliyet gösteren Kürt siyasi partilerinin iyi niyetli olmadıkları ve Irak'ı bölmeye çalıştıkları gerekçesiyle gazete ve televizyon kanallarında 'Kürdistan' kelimesi yerine 'Kuzey Irak' ifadesini kullanma yönünde karar aldıkları öğrenildi.

